大数据说空气污染会造成早产

北京大学公共卫生学院王海俊教授团队与国家卫计委科技研究所马旭教授团队、澳大利亚莫纳什大学和美国约翰霍普金斯大学专家合作，通过对妇幼健康大数据和大气污染数据进行深入分析，首次发现孕期暴露于超细颗粒物对早产发生的影响。

“孕期长期暴露于大气超细颗粒物污染对早产发生的影响研究”论文，日前以网页封面论文的形式在线发表在《美国医学会儿科杂志》上。该研究首次为大气污染物相关标准及公共卫生政策的制定提供了重要依据。

王海俊介绍，据2012年世卫组织的报告，全球每年共分娩1500万早产儿，每10个分娩的新生儿中就有一个是早产儿，中国的早产儿数量在全球排名第二。早产不仅是新生儿死亡的首要原因，还对健康有长期影响，早产儿发生脑瘫、学习障碍、成年期冠心病、2型糖尿病等慢性非传染性疾病的风险也会增加，造成巨大社会经济负担，已经成为重大公共卫生问题。既往研究报道，孕期空气污染PM10、PM2.5暴露和早产有关，但是关于孕期PM1暴露对早产的影响尚无研究报道。到目前为止，包括中国在内的许多国家制定了可吸入颗粒物和细颗粒物（PM2.5）的空气质量标准，但是还没有国家或地区制定关于PM1的空气质量标准。

王海俊团队的这项研究基于2013-2014年国家免费孕前优生健康检查的妇幼健康大数据，建立了约130万人的出生队列，并根据卫星遥感数据、地面监测站数据、土地利用数据和气象数据推算每个孕妇暴露的PM1浓度，分析发现孕早期、中期、晚期以及整个孕期的PM1暴露每增加10微克/立方米，分别导致早产的发生风险增加7%、10%、4%和9%；高污染地区（PM1浓度大于52微克/立方米）与低污染地区（PM1浓度小于34微克/立方米）相比，孕产妇发生早产的风险增加36%。

研究还发现，年龄较大（30岁以上）、农村户口、职业农民、怀孕前超重或肥胖以及在秋季怀孕的孕妇更容易受到大气超细颗粒物污染的不良影响。王海俊对此进一步解释，户口为农村户口或者职业为农民的孕妇相对于户口为城市户口或者职业为非农民的孕妇而言，其在孕早期可能需要进行较多户外活动（如干农活），而秋季是农忙季节，秋季怀孕的孕妇可能需要进行更多的户外活动，这导致室外暴露增加，更容易受到大气超细颗粒物污染的不良影响。超重或肥胖本身是早产的危险因素。超重或肥胖可引起机体的炎性反应、氧化应激等生理病理过程，可能与超细颗粒物产生共同作用，更容易受到大气超细颗粒物污染的不良影响。高龄产妇是许多不良妊娠结局的原因之一。由于机体抵御外界不利因素的功能逐渐下降，更容易受到大气超细颗粒物污染的不良影响。

该项研究得到了“十三五”国家重点研发计划和国家自然科学基金的资助。

文/付东红(北京大学医学部)