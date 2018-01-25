该给鼻饲患者“吃”什么

脑部鼻饲患者，有特殊“吃”法

脑部鼻饲患者包括吞咽困难、卧床的脑梗死、脑出血昏迷的患者，他们有一些特殊的“吃”法。

首先，根据患者的身体情况等因素，结合临床医生和营养师提供的数据，科学计算每日热能和营养素供给量以及各类食物的总量。鼻饲流食只是在患者胃肠功能尚可的情况下少量使用，用量一般是每次100毫升～150毫升，每日6～8次，或每次200毫升～250毫升，每日5～6次。能量密度不宜过高，在1千卡／ 毫升较合适，不宜大于2千卡／ 毫升。如果胃肠功能有问题，出现恶心、呕吐、消化异常等，还是需要采用“全营养静脉液”，进行静脉营养支持。

其次，合理选择一些补脑食品。饮食上要多吃易于消化又有营养的食物，辅助吃一些富含维生素B、维生素C的食物，以及富含胆碱的食物，如杏、香蕉、葡萄、橙、鱼、深色绿叶菜等。

最后，自制匀浆膳方法如下：用部分豆浆或牛奶与谷类、蛋白质、蔬菜水果等全部实物混合，装入电动搅拌机搅成匀浆，剩余牛奶或豆浆等加水与搅碎的食物匀浆混合。将配制好的匀浆膳装入消过毒的玻璃器皿中，每次喂食时用多少热多少，剩下的放回冰箱中保存，没用完的超过24 小时不宜再食用。（作者：四川省罗江县人民医院白桦）

“吃”好有很多讲究

患者健康食谱的种类根据病情和病种决定，常见的食谱有糖尿病食谱、高血压食谱、肝硬化食谱、脂肪肝食谱、放化疗术后食谱、肿瘤食谱等。做鼻饲时，除按照鼻饲常规和注意事项操作外，还应该注意以下四点。

评估和安全提醒在做鼻饲插鼻胃管前，应提前评估患者的年龄、病情、意识状态、鼻腔的通畅性和配合能力等，向患者解释拟采用的置管途径、应用的膳食种类、鼻饲营养的优点、灌注方法及可能出现的并发症等，提高患者的安全感和信心。

插管时的注意事项鼻饲胃管插入时使用导丝可以增加胃管的硬度，提高插管的成功率。为昏迷患者留置胃管时，不要在吸气时插管（在胃管前端到达咽喉部时，待患者呼气时快速插入胃管）。舌后坠的患者应使患者取侧卧位。留置胃管深度在58 厘米~65 厘米，避免发生食物反流的情况。清醒的患者且耐受能力较低者，在留置胃管时可同服10 毫升水。昏迷且留置胃管困难的患者可使用可视喉镜进行插胃管。

鼻饲喂养时的注意事项气管插管或气管切开的患者在吸痰后进行鼻饲，防止吸痰时刺激引起呕吐。在为患者翻身叩背后进行鼻饲。患者抽搐时禁忌鼻饲，在患者处于安静时鼻饲。鼻饲喂养时注意五个“ 度”，即速度、温度、浓度、耐受程度（总量）、角度。具体为：速度从每小时25~50毫升开始，适应后可增至每小时100~150毫升；温度为38℃~40℃；浓度由稀到浓，开始浓度为5%~10%；总量由少到多；根据患者的耐受程度而定，喂养时床头抬高约30°~45°，让患者保持右侧卧位，防止反流和误吸。

预防鼻饲引起的并发症腹泻、恶心呕吐、胃潴留、高血糖和低血糖、脱管是鼻饲常见的并发症。鼻饲宜用逐步适应的方法，配合加入抗痉挛和收敛药物可控制腹泻。鼻饲输注的速度过快与量过大易引起恶心、呕吐，可减慢输注速度。患者因为胃肠蠕动较慢，并有输入的营养液潴留于胃肠内，每次输注溶液前先抽吸，以了解胃是否已排空，进食4小时后，可从胃管自胃腔抽出食物则提示有胃潴留，需延长输注间隔，可加服胃动力药，促进胃排空。高糖血症与大量鼻饲高渗糖饮食有关，护理中应正确掌握血糖、尿糖测量方法，以免高血糖加重病情。低糖血症多发生于长期鼻饲饮食而突然停止者，为避免发生低血糖，应缓慢停用要素饮食或者同时补充其他形式的糖。脱管多因病人烦躁时自行拔除或翻身时不慎脱落，护理中应用细孔、柔软、稳定性好的鼻饲管，以求舒适、安全,妥善固定鼻饲管，每次输注完毕后应立即冲洗鼻饲管，避免堵塞。

（作者：河北省石家庄市第五医院王瑞敏、侯桂英）

还要“吃”得健康

对于鼻饲患者来说，尽管食物直接跨过口腔及上消化道入胃，使病人不能享受良好的口感，但是通过对食物科学合理的配制加工，完全可以使患者“吃”到充足的营养，吃得健康。

对于不同的人群有不同的鼻饲要求。婴幼儿不但要满足生理需要量，还要满足生长发育的需求。原则上采用母乳，符合要求的配方奶粉也可代用。老年病人因消化功能减退，要给予易消化的优质蛋白。

常用鼻饲饮食包括混合奶和匀浆饮食。由于食物的特定性状限制了食品的选择，要想使鼻饲患者同正常人一样摄取均衡的营养，就要在制备方法上科学合理地加工。混合奶的可用食物包括：牛奶、豆浆、熟鸡蛋、浓米汤、肉汤、蔗糖、植物油、食盐等。肉汤应撇去上层浮油，以免腹泻，此外，特殊患者不可用肉汤，如痛风患者、肾衰竭患者。匀浆饮食的可用食物包括：米饭、米粥、面条、馒头、鸡蛋、鱼、虾、鸡肉、瘦肉、猪肝、蔬菜、油、盐等。

对于高热、昏迷、外科手术、感染等患者，需要增加优质蛋白质（动物蛋白质）及热量，应根据电解质的平衡情况决定矿物质和水分。特殊患者可采用特殊饮食，如肝功能障碍患者的高支链氨基酸低芳香族氨基酸要素饮食；肾衰竭的必需氨基酸为主的要素饮食等。鼻饲食物要细软无渣，配制好后过滤一次，避免残渣堵塞鼻饲管。此外，还要严格注意操作卫生，防止细菌感染。各种奶配制后，不得直接在火上加热，以防凝结成块，冰箱保存的制品，用时再加热。配制食物的原料应新鲜，配制好的食物24小时内未用完应丢弃。

鼻饲患者刚开始鼻饲时量应少而清淡，以后逐渐增多。昏迷或较长时间未进食者，前两天以混合奶为主，每次50 毫升～100 毫升，每4小时一次。如无特殊不适，从第3天开始，即可进食匀浆膳。（作者：河南省洛阳市第三人民医院刘转巧）

（以上稿件均摘自健康报）