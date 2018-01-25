手术室的护理世界需要更多人懂

说到手术室护士，可能很多人脑海中会浮现出这样一个形象：穿着手术服，戴着帽子、口罩，只露出一双眼睛，帮助医生递器械、调调无影灯，有时还会擦擦汗……但其实真正在手术室大门中工作的护士是这样的。

手术室护士需要大量专业技能

在我看来，作为手术室的护士，可以说算是护理职业和岗位当中的幸运儿。在医院中，如果跟刚毕业的护士问起希望到哪个科室工作，很多新人的第一志愿都是“我想到手术室”。

大家会对手术室有这样的青睐，很重要的一个原因就是手术室是治疗、抢救的重要部门，是医院的重点科室。手术室护理有很强的专业性，如果要培养一个内科、外科、妇科和儿科等所有的手术都能跟下来的“全才”手术室护士，至少需要5 年的时间。要成为一名合格的手术室护士，要从学习简单的手术开始，最后到非常复杂的一些大型的手术，都需要掌握。我们宣武医院又是以神经外科为主，很多手术非常精细，所以每一台手术下来，单是手术器械就有好几百件，每一件用在不同的程序上。可想而知，如果要做一台手术，无论护士递错了哪个器械，医生可能都会用不上，或者不顺手，都可能影响手术整个进程。因此，一名合格的手术室护理人员，也是掌握了大量专业的手术室护理知识的。在整个护士成长过程中，自我提高可以带来强烈的成就感和幸福感。

此外，手术室的工作环境和病房有很大不同，手术室是一个相对封闭的空间，能够有一个更加安全的工作环境，用更平静的心态面对工作。此外，和很多慢性病的治疗相比，手术治疗属于“快病快治”，因此接受手术治疗的患者大多很快就可以见到治疗效果，所以患者和家属也相应地比较认可手术室的工作，手术室护士可以得到很好的患者反馈。基于此，手术室护士还是有特有的幸福感和自豪感。

有不为人知的辛劳和委屈

我们有的时候也会听到对手术室护士这样的评价：当手术室护士不就是传递器械吗？还有很多人因为对于手术室护士不了解，对于手术室护士的价值有偏颇的判断。手术室护士有很多不为人知的专业技术，然而手术室护士的专业技术又无法原原本本地展现给每一个人，这对于大家了解手术室护士很不利，也给社会正确认识手术室护理的价值带来了困难。

按照规定，我每天下班的时间是下午三点半；但事实是，我很少在晚八点之前就离开医院下班回家。有时会遇到上夜班的同事问：“哎，你怎么还没回家呀？”我不愿意多做解释的时候就会调侃说：“我笨啊，没办法，那这么多没做完的事，慢慢来。”就在前不久发生的一起突发事件受伤人员救治中，我们近凌晨一点做完手术，才结束了一天的工作，但是第二天我们还是要正常七点半开始交班。然而，即便手术室护士用这样的方式守护着患者的生命，却也会遇到不被理解。手术室护士在手术结束直接面对家属的时候，如果手术顺利，家属会表达感激；一旦结果不尽人意，有的患者家属会用让人难过的态度对待我们。那时的我们会委屈又无助，这对于手术室护士的心理也是一个挑战。

被忽略的背后是对职责的坚守

很多时候，人们对于一个职业的了解都是通过外部的宣传。现在一说起手术室，更多人想到的就是手术医生，而包括麻醉医生、手术室护士在内的一些其他医务工作者往往被忽略。但其实在手术室这扇大门内，护士们做了很多事，为了更好地保障患者安全而和医生携手奋斗。在宣武医院手术室团队中，有一大半是工作3~5 年的低年资护士，为了提高业务能力和专业水平，手术室全体护士每年进行两次技术操作大练兵。有些用物很重，有些姿势很累，但是为了保证训练效果，大家都按照规范操作，没有丝毫松懈。在手术室这扇大门内，护士们就是这样为了生命、为了自己的职责努力着，手术室里的护理世界需要让更多人知晓。

我常对我们的年轻护士说：“不怕慢，就怕站。”或许我们努力的成效一时看不到，但是只要我们不停地向前走着，总会越来越好。（摘自：健康报，记者魏李培整理）

编者的话：去年，刘婷护士长获得“北京市优秀护士”称号，到今年，她从事护理工作已有27 年了。她期待护理行业、医疗行业的正能量能够得到更多传播。她期望全社会都来关注护理行业，帮助护士提升能力。社会对护理行业的一些误会，很重要的一个原因是不够关注、不够了解。一个行业的发展，并不是这个行业自己的事，而是需要社会相关各方都能行动起来。目前，也有一些机构在做相关方面的工作，比如强生公司开展的关爱护士项目等。我们希望有更多的人来了解护理行业，推进优质护理，造福更多的患者。