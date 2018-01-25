纠结之后，她们还是选择护理

解开心结重拾梦想

燕子的妈妈是医院里的一名护士，爸爸是一名医生。燕子从小在医院里长大，耳濡目染地受着护士妈妈的影响，喜欢医院里的护理工作。燕子的妈妈多年被评为优秀护士，在燕子的心目中，做护士特别光荣，于是燕子初中毕业时就报考了护校，毕业后很顺利地分配到了妈妈的单位。当然在报考护校之前，燕子的妈妈也与她谈过护士这个职业，讲做护士的辛苦，比如要上夜班等。

燕子对妈妈说：“妈妈能做的我也能做。”就这样，燕子加入了护士的行列，每天在家由妈妈照顾，但到了医院跑得比谁都快。对于医院里的工作，样样都喜爱，唯独对于一些难以沟通的病人，燕子处理不了，时常与个别病人有一点小小的摩擦，也渐渐对工作产生了不快。

燕子工作快一年的一个夏日，她工作的综合内科收治了一位隐性精神失常的病人。燕子给她打完针，交代她家人注意不要乱动，等针打完了喊护士。她正在抬起头准备回办公室，患者却趁燕子不备，突然给了她个耳光。燕子哭成了泪人，无论护士长怎么做工作，妈妈怎样哄，燕子还是提起此事就伤心。后来，燕子辞职了。

显然，这样的职业风险在燕子做护士之前是不知道的，且不说燕子，其实大多数的护生报考护校之前，都不会想到自己会面对这样的风险。

后来，燕子跟着舅舅在广州、深圳一带做生意，就这样又过去了一年。最后，燕子的妈妈找到了护理部主管说：燕子还是想回到医院上班。有了在外工作的经历，燕子比较了一番也感受过一次，终于解开了自己的心结，觉得虽然当护士需要面对患者带来的各种风险，但还是想重拾自己最初的梦想，回到临床做一名护士。尽管这次回到临床做护士，只有编外名额可以给燕子，但燕子还是又回到了原来的医院，工作比以前更加努力了。（作者：浙江省宁波市鄞州人民医院姚红梅）

与其羡慕，不如珍惜

“哈哈哈，我又要回来了！”她的这一条朋友圈留言着实令我惊讶，前些日子我还羡慕她终于“圆梦”，离开了临床护理工作，没想到不到一年，事情竟然来了个大反转。

从上大学那会儿，她就是个有想法的姑娘。毕业那年，当班里同学大多选择回到家乡工作时，她一个无锡女孩毅然决定只身一人去上海实现她的护理梦想。当时我们都不理解，一个家境条件如此优越的富家女，为何不安于父母的安排。很幸运，她如愿进入上海一家知名三甲医院从事护理工作。当我们大部分人毕业后开始恋爱，结婚生子，她却似乎完全不被外界影响，每天工作之余就是为了考研而奋斗，常常啃书到三更半夜，闲暇时间就是出入各种高大上的学术会议、培训班，不断给自己充电。没过多久，她便顺利地考上了复旦大学的研究生，放榜那一天，她笑得合不拢嘴，本来就不大的眼睛眯成了一条儿线。“你都不知道，我等这一天等了有多久！”也许就是因为她的执着和努力，很快她便被推举离开临床护理工作。

离开了临床，不用每天跑断腿，不用面对形形色色的患者及家属，不用处理各种突发抢救，她每天在做文案、调研中度过。直到有一天，她突然给我发了一条微信：“离开之后我发现，至少以前在临床，我从来没有失去对这份工作的热情。”我那时总认为她矫情，少年不知愁滋味。“你这是多少人、多少年都羡慕不来的差事，还嫌弃它。”我一顿“轰炸”，她也就憋屈得“哦”一声，过了很久都没再谈及此事。

倏地，就昭告全世界“我回来了”，我的第一反应是：她疯了吧！我向她求证，她爽快地回了我一句：“我开心得都要飞起来了，可惜还有一段时间才能走。子非鱼，焉知鱼之乐！”此刻我才明白，当初我认为是她矫情的话，原来是她最真实的想法。

的确，当护士面对高强度的工作负荷、各种检查考核，总是羡慕那些离开临床的同事，抱怨工作累、没前途，想象着自己能有一天也过上朝九晚五的规律生活。可一旦有一天真的离开了，却再次怀念起当初那些燃情岁月，很多当时认为是无法跨越的障碍，如今看来也都成了过眼云烟。人就是这样一个矛盾体，总是习惯于仰望别人，殊不知，一回头，却发现自己正被仰望和羡慕着。其实，每个人，每个岗位都有它的幸福。只是，你的幸福，常常在别人眼里，与其羡慕，不如珍惜现在的日子，踏实过好每一天，让自己拥有更大的价值。

她告诉我，重新回到临床，她选择留在急诊，继续奔跑的脚步，那奔跑的速度将是一生中的巅峰。她的个性签名是：“最好的，在下一次。”姑娘，再次转身，希望遇见一个更好的你。（作者：沈瑢，江苏省太仓市第一人民医院金宵整理）

年过四十我来当护士

今年我42 岁了，当我在朋友圈晒出我身着护士服、头戴护士帽，站在科室走廊笑盈盈望向大家的照片时，朋友圈一片惊呼：“角色转变也太大了吧！这是你吗？”

我只是回复一个笑脸，轻松地说：“是我，3年前开始准备的。”

如今算来，从我下决心到进入临床应该已经4 年了。在经历了文字编辑和企业会计等职业后，我深知哪个职业都不容易，我周围很多人也是真心不理解：都这个年龄了，为什么还要改行重新学习护理？其实，最初的冲动是因为对医学知识的需要，家里老人病了，孩子病了，怎样护理是正确的？什么是护理所禁忌的？这时自己往往会束手无策。那时候我常常在心里感叹，如果自己能够掌握一些医学护理知识就好了。

我的内心也反复纠结：如果现在去学护理是不是太迟了？但在我的生命里还能再有一次变年轻的机会吗？没有了。所以如果想开始，现在就是最合适的时机。当然，我也理性思考过，未来对医疗的需求会越来越大，护理这个行业的未来一定可期，而且从事一个能为人们提供帮助的职业很令人向往和自豪。基于这样的认识，我不仅自己愿意进入，将来还希望我的孩子也能从事医疗工作。

清楚记得，我的第一节课是人体解剖学。解剖学老师是位年长的老专家，他讲的骨骼系统、循环系统、生殖系统等等让人着迷，感觉人体结构太精妙、太有趣了。他给我们展示那三块听小骨，告诉我们自己是如何精心呵护这些“宝贝”的，并幽默地讲解它们的神奇功能。老人对医学的理解和热爱深深触动着我。

在CCU 实习时，一个患者术后心情烦躁拒绝进食。一天早上，我一边帮他准备餐具一边和他说：“心情不好吧，其实许多患者最初都像你一样。”他急急地问：“什么样？”我说：“沮丧啊。为什么生病的是我，觉得委屈，在床上躺的心情烦躁。但人越是这样越要学会鼓励自己，这样才好得快。”我边说边把饭递给他：“我来喂你？”“我自己来吧，不能让你们小看我啊！”他笑了，很快地吃起来。

每天都上演的这些小事，让我觉得护理工作很有意义。也许有“前辈”会说，你工作时间太短，时间长了你就没这份感觉了。但我想至少先得热爱这份工作吧，就像两个人结婚，最初得有真爱，不然之后漫长的岁月怎么过呢？如果最初是热爱这份工作的，未来即使遇到困难也容易克服吧。

如今，我就要学以致用了。当护士给我带来了职业成就感，想想自己的选择就觉得很值、很开心。（作者：古清，北京大学首钢医院刘金良整理）

（以上稿件均摘自健康报）