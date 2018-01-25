对于护士，我们大多时候的印象还是停留在医生的手和腿，

被动的接收医生医嘱，负责患者的护理用药等琐事。

但其实，三分治疗，七分护理。护士的作用远远被忽视了。

对护士进行领导力培训，最终提高的是护士的专业水平和对患者健康的管理能力。

临床现状 护士亟需管理理念

临床中常会存在这种现象，患者众多，护士忙不过来，结果导致患者对护士产生抱怨甚至大打出手；患者向护士咨询病情，但护士只能说听医嘱，却不能更多的给予解释和帮助……

导致这种现象出现，有两方面原因，一是护理人员短缺，二就是护士欠缺管理理念。

根据国家卫生计生委发布的最新数据显示，到2016年底我国注册护士总数为350.7万，而她们要服务的人口是13亿，每千人口护士数为2.54人。而且这13亿人口里，很多将会步入老龄化，年龄越大就会有更多的医疗和医护需求。

“护理人员短缺问题也不是中国特有的现象，而是存在于世界范围内的现象。”国际护士会主席安娜特?肯尼迪说，根据估算，在2030年之前，中低收入水平的国家的护士数量缺口总数是1800万；除护士以外的其它医务相关工作人员缺口高达1400万；美国在接下来的3到5年里，护理人员也有极大的缺口。

而另一方面，就是管理理念的缺失。

一名出色的护理人员应该成为改善患者治疗效果和降低医疗保健费用的主要力量，这需要护理人员有较强的管理和领导能力，能够为患者的健康问题出谋划策。

作为一名护理人员，领导力能带来什么改变？简而言之就是让护士被信服，让患者的依从性提升。

安娜特?肯尼迪告诉记者，在应对变化的时候，要求护理人员能够提出新举措，引领变化趋势——因为护理人员最了解病人。“他们了解病人的需求，了解在长期慢性病的管理方面，病人有哪些需要，应该做些什么，他们也了解在传染病领域应该做些什么。护理人员更应该具有教育者的身份，他们对人们提供医疗知识方面的教育，比如说目前普遍的糖尿病，肥胖症……护理人员担负着对大众普及医疗知识的责任。”

“无论在中国还是世界其他地方，护理人员都是医疗领域里最庞大的群体。”国际护士会主席安娜特?肯尼迪说，从领导力角度来讲，每个人在某段时间都可能成为领导。但是，要扮演好领导角色，应该具有前瞻性，具有投入精神，善于敢为人先，也应该具备一种影响他人的力量。

“中国人跟世界其它国家一样都希望人民能更长寿，而更长寿的同时也有更多的慢性病管理需求。”强生公司品牌和伙伴关系高级总监安德雷亚?海厄姆说，护士在这些方面站在第一线，所以我们非常有必要把护士行动项目引入到中国，助力中国护士行业的发展，从而支持健康中国这一目标的实现。

为此，强生公司与国际护士会密切合作，将该项目引入中国，旨在提升参训护理人员的专业和综合管理能力，培养更多的优秀护理领导人才，为大众提供优质护理服务，推动健康中国建设。

医疗革新 一个护士影响50个患者

此次领导力变革项目的一期目标是对36个护士，进行为期5天的培训。在为期五天的培训中，国际护理专家为来自全国12个省（直辖市、自治区）的学员们讲授领导力、管理能力、沟通技巧、项目管理和质量提升等方面的课程。但是针对目前如此紧缺的护理人员，这样的培训能产生多深远的影响呢？

“在中国的培训项目中有一个目标，在三年里培训500个护士。”安娜特?肯尼迪介绍，需要有像强生这样的公司给提供支持，才能够顺利实现这个宏大的目标。所以，国际护士会在和中华护理学会签署合作的协议的同时，也跟强生公司签署了合作方面的协议。

为此，中华护理学与12个试点城市的省一级的护理学会签署了有关于培训项目的合作协议。“项目一开始，我们就强调培训项目的广泛性，不仅仅是个别省份派学员参加，而是希望能够最终覆盖整个中国。”安娜特?肯尼迪介绍。

在美国护士行动项目一开始是被称为“护理行业未来发展”促进活动，早在15年之前就已经在美国推出。据强生（中国）医疗器材有限公司爱惜康事业部周敏涛总经理介绍，在美国推行护士行动的15年里取得了阶段性的成果，这是一个成功的模式并且可以成功引入到中国来。

在全球护士领导力变革培训项目当中，非常重要的一部分就是对培训师的培训。安娜特?肯尼迪举了一个在肺结核的护理培训的例子来说明：“我们曾经在中国、俄罗斯、非洲都开展肺结核护理培训项目。我们一共培训出了培训师护士2000名，这2000名培训师护士给更多的护士开展培训，有的培训师已经成为了培训主任。”她们影响培训的总人数高达10万人，这10万人不仅仅是护士，也包括社区里的工作人员，和一些家庭成员、患者家属。通过直接影响和间接影响，一个培训师能够影响至少是50个人。

“通过这些项目，我们希望达到三个目标。”周敏涛表示，一是进一步提高护理人员的职业形象；二是吸引更多人加入护理行业，增加护士学校以及医疗机构的从业人数；三是避免护理专业人才流失。