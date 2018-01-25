助产士，产房里的“铁娘子”

助产士，一个听起来有些陌生的职业。有人说，她们是新生命的第一个拥抱者，是母婴两条生命线的维护者。在产房里，她们操持着大大小小的事物，占据着绝对的主导地位，甚至产科医生都要礼让三分，也正因为常年的忙碌已经磨练了她们钢铁一样的意志，堪称“铁娘子”。

一手托两命，托起家庭的希望

多年以后回忆起第一次接生宝宝的经历，徐慧君只能用“神奇”和“慌乱”来形容。在懵懂无知的年纪，她早早体验了迎接新生的感觉。也是这次经历，让徐慧君理解了为什么母亲坚持让她做助产士，“很多学医的爸妈都不让自己的子女学医，觉得很辛苦，可我妈妈却说，她做了一辈子护士，一直很快乐。”

徐妈妈今年58岁，做助产护士近40年了，妈妈对这份职业的热爱深深地感染了徐慧君，这也让她从一开始的不理解，到后来爱上自己的职业。

对于徐慧君来说，每当一个宝宝平安降生，她都能感同身受的沉浸到每一个家庭的欢乐中，助产士托起的不仅仅是两条命，而是这些家庭的希望。

“我们这儿不存在淑女”

“让开，快让开!”，助产士一边嘶吼着让前面的人让出一条通道，一边飞快的往前推车，路上还不忘喊人通知医生、打开电梯、联系手术室、做好术前准备，这一系列连喊带吼、连推带拽、像是电视剧一样的场景，几乎每个月都会在产科上演。

“做助产士，嗓门一定要大，臂力一定要好，我们这儿不存在淑女”，徐慧君笑着说。为了让自己的声音盖过产妇的喊叫声，助产士们常常会在一场紧急的手术后喊得嗓子冒烟。

徐慧君印象很深的一次，一位产妇被发现有先兆子宫破裂，孩子随时有窒息的危险。说时迟那时快，三位女助产士不知哪儿来的力气，把接近160斤的产妇从产床抱到平车上，争分夺秒的从二楼的产科运到六楼的手术室。

到产房时，孕妇的子宫已经破裂，满腔鲜血，好在抢救及时，母子平安。

从孕妇临产到分娩结束后的两小时，助产士需要全程陪护，产程最长的产妇可能长达30多个小时。这期间，她们还要保持高度的精神紧张——一旦产妇有一点儿细微异动没有被注意到，很可能就会造成不可弥补的后果。

稳如磐石心如钢铁，不代表她们没有柔情。大多数时间，她们都在细心的陪护产妇，耐心的陪伴她们临产到产后的每一刻，从心理到生理上进行全方位的护理。有时遇见特殊的产妇，她们要付出双倍甚至更多的耐心。

纵使百炼成钢，也有绕指柔情，这大概是对助产士最好的概括。

（摘自健康时报网）