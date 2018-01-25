腰椎哪些疾病可以选择微创手术？

小陈今年26岁，银行工作，近来出现下肢疼痛的症状，休息以后稍有缓解，现在疼得比以前更厉害了，无奈之下去了医院。医生做了检查告诉他这是腰椎间盘突出了，如果保守治疗无效，只能做手术。小陈听了以后吃惊不已，回家上网找各种资料，考虑到自己这么年轻，想做个微创的小手术，但是又怕解决不了问题，可是又觉得开放手术创伤太大。

其实像小陈这样的例子并不少，就这些问题，上海市第十人民医院脊柱微创外科贺石生主任为广大患者做一些科普。

1、脊柱微创手术有哪些种类？

目前脊柱微创手术的方法很多，包括微创介入技术（椎间盘射频/等离子/臭氧/激光消融术等）、椎间孔镜技术、椎间盘镜（MED）技术、微创减压经皮内固定技术等。

2、哪些腰椎的疾病可以选择微创手术？

随着微创技术的发展，微创手术能解决的问题越来越多。常见的腰椎疾病比如腰椎间盘突出、腰椎椎管狭窄、腰椎不稳、滑脱，都能通过微创手术来很好地解决问题。

3、微创手术能够做“干净”吗？

其实微创手术技术就像是医生手里的十八般武器一样，要根据患者的症状、影像学诊断、手术预期等来综合考虑，选择最佳方案。比如上述小陈的情况，通过椎间孔镜技术就能做“干净”。

4、微创手术和开放手术相比效果如何？

一般来讲，对于上述讲到的常见腰椎疾病，微创手术都能够达到与开放手术相当的疗效，与此同时，微创手术具有创伤小、出血少、恢复快等优点。但是还是要强调，一定要选择合适的微创技术。

5、微创手术需要经验丰富的医生

最后需要强调，微创手术一定是要找经验丰富的医生来做。很多医生虽然开放手术做的非常好，但是没有经过系统的、规范的微创技术培训，不习惯通过一个局部的视野来进行手术操作，那么可能手术效果就达不到预期。