混吃三种感冒药竟致肾衰竭

流感肆虐让不少人中招,为快点好起来就有人选择多种感冒药一起吃。近日有媒体报道,武汉的孙女士感冒后为不耽误工作,便买来3种感冒药一起混着吃,引发了急性肾衰竭。专家提醒,市面上出售的感冒药大都是复方成分,切勿混吃,一旦超量或服用不当,很可能造成肝肾损伤。

四岁男童被喂五种感冒药后过敏

据媒体报道,40岁的孙女士近日被流感击中,出现发热、头疼、咳嗽、全身无力的症状。为了能快点好起来不影响工作,她自行到药店买了泰诺、速效感冒胶囊、复方氨酚烷胺胶囊这3种感冒药一起吃。

不承想,服药后第三天,孙女士开始出现乏力、恶心呕吐、尿少的症状,下肢也肿了起来,这才去附近的医院看急诊。接诊医生诊断她是急性肾衰竭,随后将她转入肾内科进行对症治疗。

据了解,孙女士的经历并不是个例。实际上,对于冬季频发的感冒,很多人都抱有一个心理:加大药量,或者多种感冒药一起吃,总会好得快一些。甚至,很多人在感冒时会习惯性自己给自己“开处方”,随意添加抗生素,甚至完全忽视药师和说明书的指导用药量。

山东省千佛山医院药学部主管药师时海燕,在该院儿童用药咨询门诊坐诊时,就碰到一位让她颇为惊讶的患者。“小患者四岁,发烧才到37℃左右,就被家里老人喂了五种感冒药。”时海燕说,据带着小孙子来就诊的老人说,前一晚孩子有点发烧,家里人为了让他快点好起来,就把小药箱里的感冒药统统喂给了孩子。不承想第二天却出现了过敏反应,这才赶紧带孩子来医院就诊。“还好就给小孩吃了一次,不然肯定会造成肝肾的损伤。”时海燕说,药物都是通过肝和肾排泄的,而小孩的肝肾还没有发育完善,如果用药不当,极易造成肝肾负担.。

混吃感冒药,严重的会导致急性肾衰竭

那么,混吃感冒药,为什么会带来这么大的伤害?对此时海燕解释,市面上出售的感冒药大多是复方成分,虽然药名不同,但大多都含有对乙酰氨基酚成分,像新康泰克、白加黑感冒片、泰诺、必理通片、速效感冒胶囊、小儿氨酚黄那敏、复方氨酚烷胺胶囊等。拿武汉孙女士来说,她混吃的这三种感冒药,即使每种都没超过说明书的指导用量,服下的对乙酰氨基酚也已经严重超量。

而由于药物通过血液循环到全身后,大多最终要通过肾脏排到体外,一旦使用不当,很可能加重肾脏的负担甚至造成损伤。“导致肾衰的因素是多方面的,但是感冒药里含有解热镇痛的成分,均对人体有不同程度的副作用,像阿司匹林、对乙酰氨基酚、布洛芬等也有一定肾毒性,如果过量服用可能导致急性肾脏损伤。”

山东省立医院肾内科副主任医师孙晶说,这类药物不建议长时间、大量服用,更不要多种药物混合使用。一旦出现尿量减少、腰部胀痛、浑身乏力等症状时,就要怀疑可能是肾脏损伤的表现,要赶紧停药及时就医。

“部分感冒药中还会含有布洛芬,它与对乙酰氨基酚虽然名称不同,但两者均为退热药,药理作用相同,混服出现不良反应的风险也会成倍增加。”时海燕提醒,一定要先分清是流行性感冒还是普通感冒,有无合并细菌感染再对症服药。如果只是单纯的发烧或流鼻涕等单种感冒症状,可以服用退热或抗过敏等单体成分药物,一般没必要服用含复方成分的感冒药。