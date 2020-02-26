疫情之下，乱吃感冒药更危险

受访专家：天津人民医院药学部副主任 史桂玲

本报记者 水 欣

感冒 本 是 常 见 病 ，可面对来势汹汹的新型冠状病毒肺炎疫情时，很多人一出现发烧、流涕、咳嗽等症状，就会十分担忧，既不敢去医院，又担心自己会不会是新冠肺炎。于是，很多人病急乱用药，希望自行吃点药能让病情迅速缓解。还有人甚至想预防性的吃感冒药。天津人民医院药学部副主任史桂玲指出，市面上的感冒药种类繁多，患者很容易急中用错，以下几点提示很重要，希望读者能牢记。

1. 不要跟风服用双黄连 。最近，“双黄连可抗新型冠状病毒”的说法被炒得很热，有些感冒患者听说后也跟风服用。实际上，双黄连在预防新型冠状病毒方面没有确切临床证据，只是用来清热解毒的一种中成药，没有内热的人服用容易产生拉肚子等不良反应。因此不主张感冒患者不辨症状服用双黄连，更不建议普通人抢购、囤积。

2.预防性吃感冒药没有必要。有传言说：“肺炎疫情当前，没有感冒的健康人，预防性地服用感冒药，可以达到预防感冒、提高抵抗力的效果。”这个说法很不靠谱。感冒药不能预防感冒，也无法提高抵抗力，只能在得了感冒后，缓解相应的症状，比如发烧，流涕，打喷

嚏等。建议大家没有病不要随意吃药，以免增加药物不良反应风险。

3.随便吃抗生素要不得。有些人觉得抗生素“药劲儿大”，对抗感冒更有效，这也是不对的。感冒有 70%~80%由病毒（包括普通感冒病毒和流感病毒）引起，仅有 20%~30%为细菌引起。常用的抗生素类药物，如阿莫西林、头孢类等都是抗细菌感染的，对病毒无效，因此单纯病毒感染无需使用抗菌药物。

4. 普通感冒无需使用抗病毒药 。虽然大多数普通感冒由病毒所致，但多为自限性疾病，如果免疫力正常的情况下，好好休息完全可以自愈，因此常规治疗以对症处理为主，也就是针对咳嗽、鼻塞、流涕、疼痛和发热等进行治疗，同时注意休息，5~7 天就可痊愈。

5. 感染流感 ，应尽早用上抗病毒药。与这次新型冠状病毒引发的肺炎相比，流感是由特殊的流感病毒引起的感冒，根据病毒类型通常有甲型、乙型之分，呈散发或流行趋势暴发。流感具有起病急、鼻咽部症状轻，但全身症状较重，伴高热、全身酸痛和眼结膜炎症状。某些医疗机构可用快速血清PCR 技术鉴别流感病毒。

有的人感染了流感，没有认识到其危害，拖来拖去不服药，很可能加重病情，造成肺炎等并发症。国内治疗甲 型 和 乙 型 流 感 的 抗 病 毒 药 物 有 3种：奥司他韦、扎那米韦和帕拉米韦。其中奥司他韦是目前临床应用最广泛、最有效、最安全的口服抗流感病毒药物。无论哪 种 抗 病 毒 药物 ，理 想 的 给 药时间都是在症状出现 48 小时内服用。

6. 多种感冒药不要同时服。有些感冒患者，因为担心免疫力下降，成为新型冠状病毒肺炎的易感者，于是几种感冒药一起吃，想要快速起效“压”住病情，这种做法是很危险的。市面上的感冒药，多为非处方药，通常以复方合剂的剂型为主，多是由止咳药、鼻部血管收缩药、解热镇痛药、抗过敏药等几种成分组成的。几种复方感冒药一起吃，极易造成重复和超剂量用药，增加不良反应。因此，除非有医嘱，不建议患者随意合并服用。

虽然大部分复方感冒药会有“复方”二字，但需注意的是，某些感冒药命名欠规范，没有标明“复方”，由多种治疗感冒的成分构成，如维 C 银翘片等，也含有对乙酰氨基酚、氯苯那敏等西药成分，与复方感冒药成分重合，建议患者看好说明书再行服用。▲