外科医生手术连台累瘫补液视频走红

■外科医生曹靖正在补充葡萄糖。（网友供图）

近日，网络上的一张照片引起了众多网友关注和转发。照片上一位身着手术服的医生闭着眼抱臂坐着，嘴里含着一根输液软管在补充葡萄糖，神色看起来非常疲惫。众网友为此纷纷点赞，并留言“辛苦了”。

昨日下午，记者经过多方打听得知，这位医生是栾城人民医院外科四病区骨科二区的科室主任曹靖。1月20日是个周六，对大部分人来说是一个休息日，而对于外科医生曹靖而言却是一个忙碌的手术日，因为这一天他有三台手术连台。8时许，他开始为一位“多发骨折”患者进行手术。因手术难度大、所需时间也较长，手术进行了3个多小时后，由于长时间站立以及精神高度集中而体力透支，血糖又有些低的他只能依靠补充葡萄糖来维持体力。补液结束后，他又立即回到手术台上继续工作，一直忙到14时30分许才结束。“随后，我稍微休息了会儿就去查房了，这都是正常工作。”曹靖说。

提起自己的“网红”照片，曹靖介绍，照片是护士拍下来的，当时他也发现了，去阻拦没有成功，真没想到还被发到了网上。“这有啥，很多医生可能都会有连台手术的情况，都是本职工作，只要手术成功就好。”

谈到这位从业15年的医生，同事们对其连连称赞。“曹医生为人非常随和，工作上认真敬业，在单位人缘也特别好。他医术高明人又谦虚，大家都很敬重他。”曹靖的同事杨娇娇说，由于冬季病人比较多，很多科室都有类似的情况。为了保障患者的身体健康和生命安全，医护人员必须全力以赴。

据了解，曹靖不仅是一位救死扶伤的医生，他平日里还经常热心公益，奉献爱心，帮助过很多人。（记者 李惺 刘琛敏 通讯员 王子萱）