1月24日，国务院办公厅印发《关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》，提出到2020年，我国要基本建立适应行业特点的全科医生培养制度，显著提高全科医生职业吸引力，城乡每万名居民拥有2名～3名合格的全科医生；到2030年，每万名居民拥有5名合格的全科医生。自2018年起，新增临床医学、中医硕士专业学位研究生，招生计划重点向全科等紧缺专业倾斜。

2020年住培招收占比20%

《意见》提出，建立健全适应行业特点的全科医生培养制度。高等医学院校要面向全体医学类专业学生开展全科医学教育和全科临床见习实习；鼓励有条件的高校成立全科医学教研室、开设全科医学概论等必修课程。继续实施农村订单定向医学生免费培养；改革完善高职临床医学、中医学等相关专业人才培养模式，推进教育教学标准与助理全科医生培训标准有机衔接。

扩大全科专业住院医师规范化培训招收规模，力争到2020年招收数量达到当年总招收计划的20%，并逐年增加；认定为培训基地的综合医院要加强全科专业建设，独立设置全科医学科；将全科专业基地建设和作用发挥情况作为基地考评的核心指标；探索完善全科专业住培人员取得硕士专业学位的办法。扩大全科医生转岗培训实施范围，鼓励二级及以上医院有关专科医师参加转岗培训，培训合格的增加全科医学专业执业范围；实行乡村医生全员全科基本知识技能培训；鼓励具有执业（助理）医师资格的乡村医生参加全科医生转岗培训。

绩效分配可设全科医生津贴

《意见》明确，全面提高全科医生职业吸引力。改革完善全科医生薪酬制度。合理核定政府办基层医疗卫生机构绩效工资总量，提升基层全科医生工资水平，与当地县区级综合医院同等条件临床医师工资水平相衔接；内部绩效工资分配可设立全科医生津贴。政府办基层医疗卫生机构在核定的编制内要保证全科医生的配备，对本科及以上学历或经住培合格的全科医生要优先安排；住培合格到农村基层执业的全科医生，可实行“县管乡用”。

基层医疗卫生机构住培合格的本科学历全科医生，在人员招聘、职称晋升、岗位聘用等方面，与专业学位研究生同等对待。增加基层医疗卫生机构中高级专业技术岗位比例，重点向规培合格的全科医生倾斜；本科及以上学历毕业、全科专业住培合格并到基层工作的，可直接参加中级职称考试，通过后直接聘任中级职称；基层全科医生申报高级职称实行单独分组、单独评审。增强全科医生职业荣誉感，在享受国务院政府特殊津贴人员推选和全国杰出专业技术人才、全国五一劳动奖章等评选中，向基层全科医生倾斜。

长期扎根基层破格晋升职称

《意见》要求，加强贫困地区全科医生队伍建设。对集中连片特困地区县和国家扶贫开发工作重点县，加大农村订单定向医学生免费培养力度。继续推进全科医生特岗计划试点工作，到2020年，逐步将试点覆盖所有贫困县的乡镇卫生院，所需资金由中央和地方财政共同承担并适当提高补助标准。

职称晋升政策向贫困地区进一步倾斜，对长期扎根贫困县农村基层工作的全科医生，可突破学历等限制，破格晋升职称。全科专业住培合格、取得中级职称后在贫困县农村基层连续工作满10年的，可经认定直接取得副高级职称，取得副高级职称原则上应限定在基层医疗卫生机构聘任，由基层医疗卫生机构向上级流动时，应取得全省（区、市）统一的高级职称。