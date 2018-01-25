面部瑜伽走红 真有冻龄效果？

喜欢随时动动脸，撅撅嘴，给自己做做面部瑜伽吗？这种看上去不靠谱的锻炼方式其实还挺有用，《美国医学会皮肤科》近日发表的研究表明，经常活动面部肌肉、进行面部“瑜伽”能够让人看起来更加年轻。不过，专家也警告大家练习不要太随性，不然不等苹果肌练出来，一脸皱纹反而来报到了。

可以减缓脸部肌肉的流失

在这项小型研究中，研究人员找来了27名中年女性，年龄在40岁到65岁之间，教会了她们32种面部运动，其中不乏一些十分简单的动作，例如微笑或者“嘬腮”等。“培训”过后参与者被要求每天在家进行30分钟的面部“瑜伽”，坚持8个星期。到了第9周，参与者不用这么“勤快”了，频率降低到每隔一天进行一次，并持续20周。

为了检验变化，研究人员在研究的开始和结束时分别为参与者们拍摄了照片，并请来了医生对这些照片进行评估，用“标准方法”评估面部和颈部的衰老现象，并同样对照片中人的年龄进行估计。评分者不知道哪些照片是锻炼前，哪些照片是锻炼后拍摄的。

结果显示，经过20周的锻炼后，参与者们的得分比研究开始时要好，经历过20周的面部“瑜伽”后，她们的脸颊看起来更加饱满了。

脸颊的变化让参与者们看起来更加年轻，在评分者看来，与之前相比，参与者在锻炼后看起来年轻了将近3岁。运动后的平均年龄为48.1岁，而之前是50.8岁。

调查结果显示，这种非侵入性、无毒、任何人在家就能进行的脸部锻炼，或许能减缓、修正随着年龄增长脸部肌肉的“流失”。“看上去是不是有魅力，是不是年轻，都离不开平滑、饱满的面部轮廓。”首席研究员，西北大学费恩伯格医学院皮肤学教授穆拉德·阿拉姆说，“所以，即使人们的面部轮廓能有一点点改善也是‘胜利’。”

收拢挤压脸颊肌肉最有效

不过，这一发现目前仍然是初步的，还需通过大型的研究进行论证。同时，研究人员也称现在还有许多问题需要解答，例如哪些锻炼是有益的，哪些人能够从中受益。这些研究请来的参与者大多数是中年、白人女性，目前还不清楚研究产生的影响是否适用于男性同胞、其他年龄或种族的人。阿拉姆说，此次研究进行了20周，但是人们究竟需要多长时间锻炼才能收获“好处”也还不太清楚。

另外，面部“瑜伽”还可能有弄巧成拙的风险，某些面部锻炼不仅不能“冻龄”还有可能让人看起来更老。这是因为脸上一些重复的肌肉运动可能加重皱纹。就好像有些人容易在皱眉时形成两道深深的“眉间竖纹”，另外许多人在微笑时眼角容易产生皱纹。这样看来保持一张“扑克脸”至少不会增加“变老”的风险。

至于人们需要经过多少“努力”做表情才会加重皱纹，目前还不清楚。阿拉姆说，研究中的面部训练每个动作大约只进行了1分钟，这种“运动量”可能还没达到加重皱纹的程度。

而在这项研究中最有帮助的练习是那些调动脸颊肌肉的动作，比如收拢、挤压脸颊肌肉。阿拉姆说，这种锻炼会导致脸颊肌肉增大，从而使脸颊看起来更加饱满、紧致。

对于这一运动，阿拉姆建议吃货们可以边吃蛋糕边“锻炼”，有了“吃”这项活动，我们可能不用做很多锻炼就能增加脸颊肌肉，又不会加重前额、眼睑等区域的皱纹。

陈小丹 编译