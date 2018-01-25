40岁前屈光不正 建议先散瞳验光

中小学生们已陆续迎来放假季，父母们还要上班，孩子们在干啥？玩手机、平板电脑，看电视……这些恐怕都是免不了。家长们注意了，上学期间孩子们的眼睛已经负担很重，可别让假期的娱乐项目也来给孩子的视力添堵了。你知道影响眼睛屈光不正的因素有哪些吗？矫治视力该怎么做？记者邀请了南方医科大学第三附属医院的眼科专家为您一一解答。

屈光不正有三种情形

屈光不正是指眼在不使用调节时，平行光线通过眼的屈光作用后，不能在视网膜上结成清晰的物像，而在视网膜前或后方成像。它包括远视、近视及散光。

1.近视

如果孩子存在轻度或中度近视，除看远处物体容易视力模糊之外可能并无其他症状，但如果是高度近视，阅读时距离书本很近，两眼过于向内集合，就容易因为过度地使用眼睛内直肌而出现视力疲劳。

2.远视

孩子眼睛远视的视力水平，与眼睛远视屈光度的高低，以及调节能力的强弱有关。轻度远视的孩子，用少部分调节就可以克服，基本能达到正常的视力水平，一般无其他明显症状，这称为隐性远视；若出现了严重的远视或眼睛调节能力很弱，导致看远视力很差，不能完全被调节作用所补偿的，则是显性远视。远视眼长期处于调节紧张状态，很容易出现视力疲劳的症状。

3.散光

孩子如果散光度数较低，一般没有明显症状，但稍高的散光问题可伴随着一定的视力下降，看远、近都不清楚，而且极容易出现影像重影和视力疲劳的症状。

三大因素导致屈光不正

南方医科大学第三附属医院眼科主任安美霞介绍，屈光不正是很多原因综合影响的结果。

首先是环境因素：电视、电脑的普及导致孩子长时间近距离用眼，同时繁重的学习任务大大压缩了户外活动的时间，孩子在看书、写字等近距离作业的时候，眼睛需要进行较大的调节，如果不注意休息，没有放松眼睛，引起的视力疲劳没有及时得到缓解，日积月累的话，孩子就容易出现视力下降的情况。

其次是营养因素：眼睛在生长发育期间缺乏某种重要的营养元素，使得眼球组织变得比较脆弱，多数是因为孩子养成了爱吃零食、挑食和偏食的坏习惯。他们摄入的食物过于精细，这些食品大都缺乏孩子所必需的营养物质或者其中的营养物质在加工过程中遭到了破坏。缺乏的食物种类越多，总量越大，屈光不正的发生率就越高，屈光不正的程度也越高。

第三是遗传因素：通过对家族、种族调查和双生子的研究，发现近视与遗传因素有着密切的关系，国内外大量调查证实，近视眼有一定的家族群聚性。双亲均为高度近视者，其子代均为高度近视；双亲一方为高度近视，另一方为正视眼者，其子代患高度近视者占57.5%；双亲均无高度近视，其子代患高度近视占22.3%。同时，近视孩子特征体现为：发病年龄小，发展速度快，近视度数高且80%以上为轴性。

所以，当孩子在被检测出眼睛存在屈光不正的问题时，家长应当及时采取相应的措施进行有效的视力矫治。

屈光问题别盲目配镜 先散瞳验光

青少年儿童眼球正处于高速发育阶段，具有较强的可塑性，“早发现，早治疗”是改善视力问题的基本原则，及时地发现孩子的视力问题并及时地采取有效的改善措施是解决视力问题的重要手段。

一般情况下，40岁以前的屈光不正病人，原则上都建议到医院眼科进行散瞳验光，排查假性近视的可能性，以便做出正确处理。第二次换镜时，如屈光度数改变不大，散光也不明显时，可根据原镜的度数进行小瞳孔验光后加减，但最好还是散瞳验光。

散瞳的目的是解除眼疲劳，让紧张的肌肉放松，这样验出的度数才更准确，更有利于去除儿童常见的假性近视，治疗假性近视。散瞳本身不会对患者造成不良影响。但散瞳后可有暂时性怕光及视近物模糊现象。散瞳后可使眼处于休息状态，还可据此用来防治近视发展。

糖友警惕糖尿病性视网膜病变

青少年儿童的视力问题比较容易引起家长重视。但如果家中成年人近视尤其是患有糖尿病的，要警惕视网膜病变。

糖尿病性视网膜病变是糖尿病引起的严重并发症之一， 也是许多国家成年人群致盲的主要原因。

很多早期糖尿病视网膜病变患者没有任何症状，直到疾病很严重了才去医院就诊，此时已经没有办法逆转视力缺失。糖尿病视网膜病变发病率高、致盲率高，严重影响患者的生活质量。因此，糖尿病患者一定要早期到眼科检查眼底，并定期复查，做到早预防、早发现、早治疗，尽量避免或者延缓视力减退。

（全媒体记者周洁莹 通讯员游华玲）