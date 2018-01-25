近来铺天盖地的流感让大家苦不堪言，“原本指望家中顶梁柱能撑起一片天时，却发现男人得病了比女人更‘娇气’。”同样被流感击中的糖糖的妈妈对记者大倒苦水。

似乎为了回应妻子对丈夫的不满，最近，《英国医学杂志》特辑上发表的一篇综述显示，男性在感染呼吸道病毒时确实会表现出比女性更严重的症状。

在综述作者、加拿大纽芬兰纪念大学的临床助理教授凯尔·苏研究发现，男性在应对导致流感或普通感冒的病毒时，表现出来的免疫防御能力可能弱于女性，因此男性可能会面临更加严重的症状，甚至会有死亡的风险。

此研究发现，在流感病毒面前，男人才是真正的“弱者”。这一说法，引起热议。

流感为何青睐男性？

来自美国约翰霍普金斯大学的研究人员发现在男性和女性谁比较不容易患上感冒时，女性由于雌性激素的保护而获得了胜利。有杂志对2131名读者调查显示：男性平均需要3天才能从病毒相关呼吸系统疾病中恢复过来，而女性只需要1.5天。

还有数据表明：香港流感的流行病学数据显示男性流感患者的住院率更高。但北京大学第一医院感染科副主任医师徐京杭却认为，在这篇文章中，作者提到可能是男女之间的免疫力差别导致了男性感冒后病情较重，而免疫力的差别可能来源于激素的差别：“男性激素—睾酮会抑制免疫系统，而女性激素—雌激素可增强免疫功能”。数据显示女性注射疫苗后产生的保护反应强于男性。

当然，男性比女性容易感冒的原因是多方面的，不能简单地归结为雌性激素的多少。比如男性承担的社会责任和压力往往比女性要多，还有男性吸烟人数较高，且即使有了感冒的苗头也常不及时就诊等。这些可能都是导致男性容易比女性感冒的原因。

女性免疫力比男性强？

曾有研究显示，男性免疫系统天生比女性脆弱，对很多呼吸道疾病也更敏感。这种免疫系统上的差异是由性激素不同造成的，男性荷尔蒙睾丸激素会“阻碍”免疫系统发挥作用，而女性雌激素则会增强免疫系统的活化功能。而这一免疫能力的差别可能要部分归因于基因差异。

较强的免疫系统使得女性更容易快乐。有研究称，男性患癌的几率是女性的2—5倍；受到创伤后，女性恢复得较快；另外一些研究显示，女性更不容易因为细菌和病毒感染而患上疾病。现实生活中的确也印证了某些研究的结果，即便是同样受疾病折磨，和男性比起来女性也会显得更乐观一些。

“就是因为性激素的原因，女性的免疫系统功能确实比男性更好，特别是在抗感染方面，表现得尤为突出。”但北京大学医学部基础医学院免疫学系王月丹教授也指出，正是由于雌激素受体对免疫细胞的功能具有非常重要的调控作用，所以，女性免疫系统可能具有更高的活性，但同时其发生系统性红斑狼疮等自身免疫病的机会也高。