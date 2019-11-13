心脏不好，男性比女性更凶险

受访专家：解放军总医院第七医学中心心肺血管中心主任 和渝斌

本报记者 雷 妍

近期，由中国医学科学院阜外医院深圳医院、中国疾病预防控制中心慢性非传染性疾病预防控制中心4位专家共同发布的《1990~2016年中国及省级行政区心血管疾病负担报告》（以下简称《报告》）显示：2016年，我国居民死亡总数为967万，其中心血管病为397.5万，占41.1%，是我国居民的首要死因。虽然存在地区差异，但整体数据显示，2016年，我国心血管病总患病人数高达9380.8万，其中女性为4970万，患病数稍高于男性（4410.8万）。与1990年相比，2016年，心血管病死亡人数增加了近150万，其中男性增幅79.2%，远大于女性（36.1%）。

解放军总医院第七医学中心心肺血管中心主任和渝斌告诉《生命时报》记者，《报告》给出的心血管疾病患者的相关数据与临床情况趋势相同：女性患者多于男性，但男性患者死亡率明显高于女性。出现这一差别，主要有以下几个原因。

第一，雌激素对女性血管有保护作用。男女心脏病发病率的差别主要发生在50岁前，50岁后男女发病率相似。这是因为，在女性绝经（50岁前后）之前，内源性雌激素可起到保护作用，使她们发生动脉粥样硬化斑块的可能性大大降低；但50岁之后，进入更年期，雌激素水平下降，这种保护作用明显减弱，冠心病的发病率开始上升，甚至会赶上男性。

第二，男性的不良生活习惯相对更多。如吸烟、酗酒、摄入大量高胆固醇饮食人群明显多于女性。

第三，性格因素。传统医学认为，男性属阳，性格多暴躁；女性属阴，性格多温柔。而且，在当今社会环境下，男性经常处于紧张的工作状态之中，思想压力大。

因此，男性更容易出现斑块，且斑块更不稳定，容易破裂。一旦斑块破裂，血栓就开始移动，健康风险加大。

然而，与患病率快速攀升的数据形成鲜明对比的是，中国成年人中具有理想心血管健康状态的人群非常少，尤其在大于30岁的人群中，年龄越大，心血管健康人群越少。和渝斌解释，“理想心血管健康状态”是指血管没有斑块、动脉瘤，整体光滑。而在我国，“三高”和吸烟人群非常多，临床颈动脉斑块检出率也很高。因此，在中老年人群中，符合这一要求的人特别少。

目前学术界公认，要想让血管保持理想状态，就要避免不良生活方式。《报告》给出的一项模拟研究也表明，如果能有效控制吸烟、身体活动不足、肥胖、高血糖、高血脂和高血压等心血管病危险因素，每年将避免至少70万人因心血管病过早死亡（30~70岁）。针对心血管疾病的高发人群，和渝斌提醒，男性与更年期后的女性一定要关注自己的血脂情况，管住嘴、迈开腿，控制高热量食物摄入，坚持有氧运动，一旦出现脂代谢异常，要及时干预，必要时在医生指导下用药。▲