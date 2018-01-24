这种病员服 方便重症患者护理

神经外科重症患者由于病情重，常在身体多个部位放置各种治疗、监测导管，有的还需要做气管插管等。重症患者生活不能自理，普通病员服存在穿脱困难、治疗护理及病情观察不便等问题，病员服更换过程中还容易造成脑疝、意外拔管等。临床上较多的是上身正穿或反穿的传统病员服，而下身裸露，造成临床患者及家属的尴尬，不能维护患者的尊严和隐私。

为了解决这一问题，武汉市中心医院神经外科的护士设计了多功能重症病员服。这种病员服有以下两个方面优点：

一是方便舒适。多功能重症病员服方便穿着和更换，不增加患者痛苦，同时保护了患者的隐私，防止患者着凉及心理不适，使患者感觉舒适。此外，一名护士即可轻松更换病员服，省时省力。

二是便于查体和护理操作。前面的V领：方便颈部静脉置管、气管切开的安置和护理。衣服左肩部的开口便于心电导联线的固定，防止导线杂乱无章、折叠，避免影响美观和患者舒适度，预防由心电导联线引起的压疮。后片中间留有的距离适用于需做腰穿的患者。此外，后片及腰部的设计也可防止患者大小便失禁污染衣物，减少工作量和患者暴露的机会。两袖为长袖，便于穿着，为病人肩部保暖；在左右上臂1/3 处一个直径12 厘米的开口，用于皮下注射和PICC 的护理。鼻饲巾在患者吸痰和鼻饲时使用，保持衣物及被套的清洁，减少更换衣物的次数，减少护士的工作量。

这种多功能重症病员服具有先进性和实用性，使用以来，神经外科对300 例入住监护室的患者提供重症病员监护服，受到一致好评。

（摘自：健康报，作者：湖北省武汉市中心医院特约记者黄征宇整）