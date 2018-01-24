护理新生儿要打哪些"小怪兽"：把好感染关

前不久，医院收治了一个“小早产”，每天给孩子沐浴、清理口腔、做皮肤和眼部护理，整个过程需要1 小时。对于这样的“小早产”，把好感染关很重要，如果护理做不好，很容易感染。

还有一次，科室收治了一位1个多月的梅毒患儿，见到孩子时，护士们都吓了一大跳。只见患儿四肢和颈部长满恶疮，指头间因为溃烂和粘连甚至无法分开，伴随着婴儿痛苦的哭声，大家心都要碎了。护士们赶紧找来毛巾裹住患儿，并用棉签一点点擦拭伤口渗出的脓水，并请皮肤科专家会诊，为患儿开出专用药膏治疗伤口。虽然孩子由于皮肤破损，体液血液带有传染性，但大家丝毫不嫌弃，在做好自身防护的同时轮番上阵。经过20 多天的悉心治疗和护理，患儿破损的皮肤渐渐长好了，梅毒RPR 检测也呈阴性，她终于能够健康出院了。

由于解放军第302医院是传染病医院，为此，科室专门设置了隔离病房，用于传染病患儿救治和母亲有传染病的患儿进行预防性治疗。所有的治疗器具和婴儿用品都是固定的，并且进出病房都要经过严格消毒管理。在新生儿重症监护病房的患儿是不允许患儿父母陪同的，因此护士除了有过硬的医学技能外，还要像妈妈一样照顾患儿的饮食起居。每个宝宝的呼吸机、暖箱发出了什么声音，我们都要去查看，这样才知道发生什么情况。像呼吸机报警了，就要去看是不是患儿的气道堵塞了，还是有了分泌物，鼻塞松了，或者其他问题。说句实话，还是挺累的，但是，每一声啼哭都代表着一个鲜活的生命，我们肩上的担子格外重。在这里住院的宝宝都是因为出生后身患疾病才来的，由于他们暂时不能让父母陪伴，我们就充当了他们父母的角色，要用爱心、责任心精心护理每一位宝宝。

（摘自：健康报，作者：解放军第302 医院本报记者戴欣整理）