天气转凉患儿增多 注意防范肠道病毒感染

连日来，西安阴雨绵绵气温骤降，一些医院儿科患儿大幅增加，其中一些孩子症状以高热不退为主。西安市儿童医院专家提醒广大家长，这个季节空气湿润，肠道病毒容易滋生，且传染性极强，孩子如出现高热不退、鼻塞、晚上打呼噜的症状，有可能是肠道病毒感染引起，一定要及时就医。

8日一早，西安市儿童医院急诊科大厅内已经排满带着孩子等待就诊的家长们，记者了解到，十一长假该院门诊量达到33543人次，因为气温变化明显，患儿就诊量有明显增加，其中大部分的孩子出现了感冒、发烧、咳嗽等症状。西安市儿童医院急诊科副主任医师文俊表示，近期西安天气以连阴雨为主，加之气温下降，引起很多小患儿出现发烧症状。他每天接诊的50个患儿中，有20名孩子存在持续五六天高热不退，鼻塞、眼睛充血的病症，这些虽然都是呼吸道感染的表现，但其实该病情是肠道病毒引起的，极易与其他病毒混淆。

在预防方面首先要做好孩子的个人卫生，如勤洗手，尤其从幼儿园回来一定要更换衣服、勤洗手，家中的玩具要定期进行消毒。因为这种病毒感染多样性，可通过粪口、呼吸道传播，孩子揉眼睛揉鼻子吃手，都可感染该病毒。其次避免去人多的地方、去环境不太好的地方，避免病毒的感染。