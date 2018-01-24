护理新生儿要打哪些"小怪兽"：护好宝宝皮肤

王宝宝出生有7天了，妈妈怕宝宝用指甲把脸部抓伤，给宝宝戴了一双小手套。没过多久，宝宝开始哭闹不止，拍背、喂奶、换尿片，怎么安慰都无效。后经检查，发现手套内的线头缠绕了手指，影响了血液循环，手指已变色，险些截肢。

新生儿皮肤娇嫩，角化层较薄，皮肤缺乏弹性，防御外力的能力较差。当遇到轻微外力或摩擦时，很容易引起损伤，皮肤损伤后又容易感染，一旦感染，极易扩散，引起败血症。因此，做好宝宝的皮肤护理十分重要。

如何保护好宝宝的皮肤？首先要做到保持皮肤清洁干燥。洗澡时注意清洁全身皮肤，特别注意清洁皮肤皱褶处，如耳后、颈下、腋下、腹股沟、腘窝、手心、指(趾)缝间等，洗后用柔软干毛巾轻轻蘸干皮肤，防止由于摩擦引起皮肤破损。在给宝宝洗澡时，检查宝宝全身皮肤有无异常。注意及时更换尿布，不要让宝宝臀部皮肤长时间受湿尿布刺激，更不要用塑料薄膜隔在尿布与衣服中，影响皮肤代谢。大便后用煮沸过的温水洗净臀部，保持局部皮肤的清洁、干燥，防止发生尿布皮炎。如臀部皮肤发红，每次换尿片清洁臀部皮肤后可使用护臀霜或鞣酸软膏保护皮肤，如有破溃及时就医。

宝宝皮肤温度调节能力弱，穿着要适当。原则上宝宝和大人穿一样多就可以了，但是冬天要保暖，夏天要防暑，根据气温的变化及时增减衣服。可以检查一下宝宝的后背和颈部，如果摸着有汗，就可以脱掉一件衣服；如宝宝的皮肤发花，手脚发凉，可添加一件衣服。宝宝的衣服、被褥、尿布等都应柔软、舒适，内衣、内裤、尿布要用纯棉、不缝边的。手套、鞋袜可以反穿，防止线头缠绕手指、脚趾引起损伤。宝宝的衣服、床上用品用后单独清洗干净，晒干备用，最好太阳暴晒消毒，避免病菌感染。

（摘自：健康报，作者：湖北省武汉市中心医院特约记者黄征宇整理）