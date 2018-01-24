第523期：土鸡蛋VS洋鸡蛋，哪个好？怎样挑？

“身体不好，吃个鸡蛋，补充补充营养”；“坐月子就是要多吃鸡蛋”；“老人和小朋友记得要每天吃一个鸡蛋哦！”。鸡蛋可以说是我们每天最基本的食物之一，市面上鸡蛋的品种也十分丰富，面对这么多的种类，消费者怎样才能进行明智的选择呢？现在售卖的大部分鸡蛋都是通过饲料饲养的鸡下的蛋，不过，也有很多追求天然的消费者希望能够食用那些不是经过饲料饲养，而是用原来的方法饲养的“走地鸡”所下的蛋。到底哪种比较好？又有什么分辨方法呢？

土鸡蛋

当产蛋鸡通过自然散养，它们的食物主要是地里的虫子、野草等天然食物，没有经过饲料饲养，每天在范围很大的区域自由活动，那么这种鸡被称为土鸡，生出来的蛋也就是土鸡蛋了。土鸡蛋由于不是经过统一、规模化的饲养，所以生产出来的鸡蛋外观颜色、大小、内部蛋白和蛋黄比例、营养成分等都参差不一。

仿土鸡蛋

仿土鸡蛋实际上就是将土鸡和饲料鸡的饲养方法合二为一。一般来说仿土鸡蛋的个体差异较小，主要是通过后期的饲料喂养来进行调整，鸡蛋的体积在土鸡蛋和洋鸡蛋之间。也有一些是放入了中草药进行喂养的，在蛋皮和蛋黄的颜色上会有所差异。

洋鸡蛋

洋鸡蛋也就是一般鸡蛋，因为有着统一的饲养标准和饲养程序，所以生产出来的鸡蛋质量也比较整齐划一。

怎样分辨？

颜色：由于鸡的食物不同，土鸡蛋的蛋黄颜色一般为菜花黄或者浅橘色；

蛋黄：土鸡蛋的蛋黄不容易破裂，也十分浓稠；

蛋白：土鸡蛋蛋白的结合度很高，看上去很扎实；

蛋壳：土鸡蛋的不是很规整，一般比较厚；

价格：由于饲养成本较高，纯土鸡蛋每个成本价在1.5-2元左右，所以卖得比较便宜的，很有可能是通过化学手法冒充或者是仿土鸡蛋。

哪个好？

营养成分：土鸡蛋由于产蛋鸡没有统一的饲料，所以根据鸡所吃的食物，鸡蛋其中所含的营养会受到影响，有的可能会有更多的胡萝卜素、胆固醇等等，营养并不均衡。

口感：新鲜的鸡蛋，无论是通过哪种饲养方法，对于消费者来说并没有很大区别。

安全性：总体来说，如果土鸡的饲养地没有很好的安全管控，其产品的安全性是比饲料饲养的要低的。在避免药物污染和抗生素使用的前提下，饲料喂养的洋鸡蛋应该更加安全。【往期精彩内容回顾】

作者介绍：范琳琳，荷兰瓦赫宁根大学食品安全硕士，春雨医生客座营养师，中央人民广播电台《香港之声》营养嘉宾，北京电视台营养嘉宾。