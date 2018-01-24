经常夜班，用脑过度？多吃瑶柱缓解头晕

瑶柱俗称干贝，是多种贝类闭壳肌干制品的总称。其因味道鲜美被列作“海八珍”之一。广州市第一人民医院南沙医院中医科副主任中医师唐梁说，瑶柱性味甘咸平，归脾、肾经；有滋阴补肾、健脾调中之效。《本草从新》说它能"下气调中，利五脏，疗消渴"之效;常用于调理头晕目眩、咽干口渴、虚痨咯血、脾胃虚弱等症。

瑶柱含丰富蛋白质和少量碘质，功效与海藻、海带接近，但它含有非常浓郁的香味，味道更可口、更鲜美。所以，在广东人家中常备用来煲汤提味。中医认为，经常食用瑶柱有助于降血压、降胆固醇、补益健身，还具有抗癌、软化血管、防止动脉硬化等功效。专家指出，瑶柱特别适用于用脑过度，夜班者，或神经衰弱、眼睛疲劳、头痛等人食用。

在选购的时候，以粒形肚胀圆满，色泽浅黄，手感干燥且有香气，口感嫩糯鲜香回甘之类为佳。

三款食疗方推荐

1、瑶柱萝卜汤

材料：白萝卜半根（切块）、瑶柱10粒、葱（切段）、姜（切片）、油、香菜（切末）、料酒。

做法：瑶柱洗净与葱段、姜片放入碗中，倒入料酒和水没过瑶柱，放入电压力锅中蒸10分钟。锅里放少许的油烧热，放入萝卜稍炒，将蒸好的瑶柱连汤一起倒入，加水，用中高火煮10分钟，加入香菜末起锅即可。

功效：滋阴调中，消食化痰。适于脾虚消渴，胃纳欠佳之人。

2、 瑶柱蒸水蛋

材料：鸡蛋2个，瑶柱20克，芝麻油、盐适量 。

做法：瑶柱洗净，用温水泡软后撕成丝（泡瑶柱的水不要倒掉）；鸡蛋打入碗中加一点

油和盐，加入约鸡蛋液1倍左右的凉白开（包含泡瑶柱的水），搅匀；将瑶柱加入鸡蛋液中，碗上用保鲜膜覆盖，用牙签在保鲜膜上扎几个洞，上锅蒸10分钟即可，起锅去膜滴上芝麻油。

功效：滋阴补肾。

3、 冬瓜瑶柱汤

材料：冬瓜250克，瑶柱30克，油、盐、料酒、姜丝、葱花适量。

做法：冬瓜切均匀的薄片。瑶柱用水泡一会。锅里下油烧热，下姜丝、瑶柱炒香，下冬瓜翻炒至断生，加少许料酒，倒入足量水。煮15分钟左右至冬瓜透明即可，加入少许盐，加点葱花，关火出锅。

功效：滋阴清热。适合阴虚燥热之人食用。

食用禁忌：

1.儿童、痛风、甲亢患者不宜多食。

2.对海鲜过敏者不宜。