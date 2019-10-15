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冬瓜西红柿煨排骨

2019年10月15日08:35 来源：中国中医药报

　　主料：猪肋排500克，冬瓜200克，西红柿1个。

　　调料：料酒、葱、姜、花椒粉、胡椒粉、盐各适量。

　　做法：1.将猪肋排洗净，开水焯一遍，撇去浮沫。2.将肋排入高压锅，加料酒、葱、姜、花椒粉、胡椒粉等佐料，定时20分钟后取出。3.冬瓜切厚片、西红柿切小块。4.把九分熟的肋排倒入炒锅，加入冬瓜，煨至冬瓜绵软时，放入西红柿块和盐，再稍煨片刻，即可出锅食用。

　　功效：中医认为：冬瓜味甘、淡、性凉，入肺、大肠、小肠、膀胱经，具有润肺生津、利尿消肿、清热祛暑、解毒排脓等功效；对暑热口渴、痰热咳喘、水肿消渴等有一定的食疗作用。冬瓜中钾盐含量高，钠盐含量较低，是高血压、肾脏病、浮肿病等患者的佳蔬，加之冬瓜本身不含脂肪，热量不高，可有效防止人体发胖，有助于体形健美。

　　此道汤品，采取无油烹饪的做法，用冬瓜与富含番茄红素的西红柿，以及脂肪含量较低的排骨同煨，荤素搭配，营养均衡。冬瓜解腻去油，西红柿酸甜清香，排骨酥香，汤汁鲜美爽口，适合各类人群，尤其是减肥健美人群食用。（榕杨）

(责编：赵丰(实习生)、李轶群)


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