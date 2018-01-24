补肝益肾，滋阴助阳 试试印度椰皇炖老鸽汤

受访专家/广东省人民医院中医科副主任医师 林举择

据天气预报，新一轮冷空气又将来临。广东将再次重新由夏入冬。中医专家指出，养生应当遵循“秋冬养阴”的原则，饮食既不宜生冷，也不宜燥热，而应该以“滋阴潜阳”、“养阴助阳”为宜，适当进食滋阴温补性质的食物，如羊肉、牛肉、鸽肉、枸杞、芡实、山药、栗子、核桃、黑木耳、黑芝麻、黑豆、椰子等。冬季适当进补，不但能提高机体的抗病能力，还可以养精蓄锐，为来年身体健康打下基础。基于以上的养生食疗原则，广东省人民医院中医科副主任医师林举择给市民推荐一款可滋阴助阳的汤方——印度椰皇炖老鸽汤。

印度椰皇俗称印度老椰子，顾名思义就是在印度产的椰子，其皮薄肉厚、椰肉香味浓郁，食用起来比一般椰子更香浓。其果肉常用来熬汤饮用，有清心润肺、化痰止咳、滋阴补肾、美白养颜、强壮身体机能、固本培元的功效。此外，印度椰皇的食性平和，与肉类搭配，能给荤食提鲜，还可以给汤品增添一分清甜。

鸽子是一种高蛋白、低脂肪、肉嫩味美的肉类珍禽,自古就有“一鸽胜九鸡”的美称。现代营养学认为鸽肉含有丰富的蛋白质、铁、磷、钾等营养物质,且其骨肉含有丰富的软骨素,可与鹿茸中的软骨相媲美,经常食用,可使人体皮肤白嫩。从现代营养学和中医食疗学的角度来看，乳鸽不如老鸽，因老鸽有补肝益肾的功效，其滋补功效强于乳鸽。

汤品中加入宁夏大枸杞子，加强滋补肝肾的食疗功效，还能增加汤品的清甜甘香汤味。可以作为家庭节气保健汤饮，老少皆宜。

【材料】印度老椰子1个，宁夏大枸杞子20克，老鸽1只，猪瘦肉100克，生姜2片。

【制作】印度椰皇洗净，削皮后切小块状；老鸽宰洗干净，斩块后飞水；猪瘦肉洗净，飞水后切成小块状。所有材料一起放入炖盅内，加入清水1500毫升左右（约6碗水分量），加盖后隔水炖3小时，进饮时方下适量食盐温服。这是3-4人分量。

【功效】补肝益肾，滋阴助阳