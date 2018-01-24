黑龙江取消社会办医诸多限制

日前，《黑龙江省支持社会力量提供多层次多样化医疗服务发展健康产业实施方案》发布，明确要求将符合条件的社会办医疗机构纳入基本医疗保险定点范围。鼓励发展社会力量举办、运营水平高全科诊所，为居民提供医疗、公共卫生、健康管理等签约服务。鼓励社会办全科诊所加入公立医疗联合体并承担相应诊疗康复任务。

《方案》取消了对社会资本举办的诸多条款和限制。在审批专科医院等医疗机构设置时，将审核重点放在人员资质与技术服务能力上，取消服务范围、服务量等非技术标准的要求。对各级各类医疗机构设置的审批与执业登记全部实行“两证合一”。提出扶持发展混合所有制医疗机构。其中，全面实行医师执业区域注册，取消多点执业的备案手续，支持医师利用业余时间及退休医师到基层医疗卫生机构执业、开办诊所或开设工作室。医师个人以合同（协议）为依据即可在多个机构执业。

《方案》要求，落实将符合条件的社会办医疗机构纳入基本医疗保险定点范围的有关规定，医保管理机构与社会办医疗机构签订服务协议，在程序、时限、标准等方面与公立医疗机构同等对待。