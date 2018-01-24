孩子感冒发烧后，小心继发分泌性中耳炎

近日由于昼夜温差大，感冒发烧、肺炎、流感等呼吸道病人增多。南方医科大学珠江医院耳鼻咽喉科主任医师张宏征提醒，在感染呼吸道疾病之后，要当心分泌性中耳炎的发生，尤其是婴幼儿。因为细菌、病毒会引起咽鼓管轻型感染，阻塞咽鼓管而诱发中耳炎。

8个孩子就有1个分泌性中耳炎

张宏征说，分泌性中耳炎作为一类常继发于上呼吸道感染的疾病，在临床上并不少见。其实，上呼吸道感染、变应性鼻炎、咽鼓管功能不良、腺样体肥大、既往急性中耳炎病史、人工喂养、吸入二手烟、同房间的孩子数量多等均可能会诱发分泌性中耳炎。资料显示，同样是2岁的孩子，进入托儿所日托的孩子比在家照顾的孩子分泌性中耳炎发病率高5倍！

频繁抓耳，小心分泌性中耳炎

据统计，在6个月时婴幼儿第一次分泌性中耳炎发作的累计发病率为35%-85%，1岁时为50%-96%。其中5%-10%的患儿分泌性中耳炎持续1个月以上。但大部分分泌性中耳炎无明显临床症状，不像急性中耳炎有急性发作的症状和中耳炎症感染的体征易被发现。

专家指出，分泌性中耳炎可能引起轻微的间歇性耳痛，耳胀满感。年龄稍大的儿童可以清楚地指出耳部不适，婴儿则表现为频繁抓耳，容易激怒，哭闹和睡眠易醒。

值得注意的是，分泌性中耳炎会导致鼓室内液体渗出，听力下降，婴儿可表现为对周围的声音反应差，不能将头准确地转向声源。

这种分泌性中耳炎导致的听力下降，即使孩子没有主动告诉家长，家长也可以通过观察孩子的日常行为来发现一些蛛丝马迹如：说话时表现得漫不经心、行为改变，对正常对话无反应，在看电视或使用听力设备时总是将声音开得很大。长此以往，孩子可能会出现学习成绩不稳定，在校表现差，平衡能力差，不明原因的笨拙，运动（如打羽毛球等）迟缓。还有孩子会出现语言发育迟缓的现象。张宏征说，分泌性中耳炎得不到及时的诊治，会导致部分患儿出现明显的听力障碍和交流困难，同时在行为上也可能出现退缩、注意力不集中、烦躁等不良状态。

预防中耳炎的发生如何做？

（1）规律运动，增强体质。

（2）避免上呼吸道感染，流感高发季节避免长时间停留人员密集地点。

（3）避免用力擤鼻。不适当的擤鼻动作，细菌可以循咽鼓管侵入中耳，引起中耳炎。

（4）保持双耳干燥，洗澡时尽量注意不要让水进入耳道。

针对哺乳期的婴儿，在喂奶的时候尤其要避免让乳汁进入耳道。专家认为，以下四点值得妈妈们注意。

（1）家长喂奶的姿势应正确，不要让宝宝平躺着吃奶，最好头略高，呈半卧位。

（2）喂完之后应尽量耐心给宝宝拍背，能拍出嗝最好。

（3）吃配方奶的宝宝，要注意奶嘴孔径大小，避免宝宝喝奶时过多、过急，因来不及吞咽而发生呛奶。

（4）如果宝宝发生呛咳，可使宝宝侧躺，上身抬高，头偏向一侧，使嘴角处于低处，让奶流出嘴角。