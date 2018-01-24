室内氡污染，肺癌第二元凶

受访专家:山东省建筑科学研究院高级工程师 张立成 孟 波

在室内空气污染中，氡对人体健康的威胁最大。氡是一种无色无味的放射性气体,普遍存在于家庭生活空间中，且很难被人们感知。它是世界卫生组织公布的19种主要致癌物质之一，数据表明，全世界每年有10多万人死于室内氡污染，氡是引发肺癌，仅次于香烟的第二大元凶。

家里的氡来自哪里

土壤。土壤中平均氡浓度比近地面大气中氡浓度高1000倍以上，是室内氡的主要来源。地层断裂带或者是火山活跃的地区, 土壤和岩石中都含有大量氡。氡可以通过地表和墙体裂缝、管道进入室内，因此，此类地区地下室和低层建筑内氡气浓度较高。

建筑材料和装饰材料。对于高层楼房来说, 室内氡主要来源于建筑材料和装饰材料，尤其是装修中选用的一些放射性较高的花岗石、大理石等天然石材和陶瓷砖。此外, 工业废渣、煤渣制作的砖, 还有磷矿渣、煤灰制成的水泥等建筑材料,都可能造成氡污染。

室内天然气的燃烧。天然气在燃烧时, 其中的氡也会释放到室内环境中, 如果房间通风不好,就可能增加室内氡的浓度。

室外空气中的氡。室内空气与室外空气交换，也将室外大气中氡带入室内，但是，这种影响大小取决于室内空气的换气率。有研究发现，在其他条件相同的情况下，室内氡浓度会随着房间换气率的增高而降低。室内氡还具有明显的季节变化，研究表明，冬季最高，夏季最低。可见，室内通风状况直接影响氡气对人体的危害性。

饮用水和生活用水。一般的供水系统不会引起室内空气中氡浓度的增高。如果使用地下水和地热水，情况会有所不同。氡在水中是可溶的，不同水体中氡的浓度差异较大。水对室内氡浓度的影响取决于水中氡浓度、用水量和水的使用方式。在使用地热水时要注意，因为地热水中往往氡浓度很高，当水温增加、水暴露在空气中的表面积增大或暴露时间延长时，水中氡释放到室内空气中的数量会增加。直接饮用富含氡的水也会对人体造成损害。

氡污染危害人体健康

氡能溶解于水和许多液体, 还能溶解于血液和脂肪,在衰变过程中还会放出α、β射线, 一旦被人体吸收,就会对人体组织细胞造成重大辐射伤害。研究发现，氡对人体脂肪有很高的亲和力，与神经系统结合会使人精神萎靡不振。氡会损害人体免疫系统, 引发白血病等慢性放射病。如果长期呼吸高浓度氡气，会造成呼吸系统病变，甚至引发肺癌。

氡辐射会破坏人体内重要的酶，不仅会扰乱和破坏细胞组织的正常代谢，而且可以直接破坏细胞组织的结构，导致生育力降低、女性流产、遗传性疾病和先天畸形等。

如何减少氡污染

第一,应该避免在富含放射性物质的地区购房。消费者在购房时,要查看房屋的室内环境检测报告，还可以请专业机构做室内环境氡污染测试。地下室和低层住宅在装修中更要注意填平、密封地板和墙的所有裂缝,这样可以减少氡的析出，控制污染源扩散。

第二，装修时要慎重,选择符合国家标准的环保低放射性装修材料，不要大面积地使用天然石材、地板砖、瓷砖等存在放射性物质的建筑材料。

第三，不论是低层还是高层建筑，经常开窗进行通风换气,都可有效降低室内氡浓度。研究表明，自然通风对室内氡浓度的影响作用显著,换气次数越多,稀释效果越好。

一般来说,经过一段时间通风后,室内外的氡浓度可基本达到平衡状态。通风降氡是国内外目前最有效的方式，无法自然通风的室内环境可以使用强制通风装置。

室内装饰装修后,还可采用各种空气净化技术,尽量降低室内空气污染物浓度。对于氡气来说,比较适用的技术主要是吸附、过滤等。活性炭或活性炭纤维等可将氡吸附在表面,能有效清除有害物质。（实习记者 水 欣）