腊八节推荐“腊八养生汤” 对五脏有滋补作用

推荐：广东省中医院临床营养科

主要功效：滋补五脏

推荐人群：一般人群均可

材料：核桃仁50g、花生50g、薏米50g、赤小豆50g、莲子50g、元肉10g、枸杞10g、脊骨500g、生姜适量（4~5人量）。

制作方法：将以上食材清洗干净，脊骨切块汆水去掉血污，在瓦煲中加入2L清水，所有食材一同放入，武火煮开后改文火继续煲1小时，最后调味食用。

特色点评：1月24日是农历十二月初八，俗称“腊八”。腊八时节养生要注意温阳驱寒，而传统的腊八粥就是具有健脾暖身、滋补虚损的功效。今天给大家介绍一款改良的腊八汤水。

对于大多数人来说，腊八时节通常食用腊八粥，但对于热衷汤水的广东人来说，腊八节没有汤水喝是一种遗憾。这款汤水是由腊八粥的养生理念转化而来，汤中核桃可补肾益精，温肺定喘，润肠通便；花生可健脾养胃，润肺化痰；薏米、赤小豆可健脾利湿利水；莲子可补脾止泻，益肾固精，养心安神；元肉可补益心脾，养血安神；枸杞可补肝肾，明目。该汤水组成对五脏具有滋补作用，而且效果平缓，适于长期食用。