出行防猝死，做好三件事

不久前，55岁的符女士出行时，在飞机上晕倒两次，飞机返航后将其送至医院。遗憾的是，患者最终抢救无效死亡。医院出具的死亡证明显示，符女士系猝死。家属称，死者生前没有心脏病史，但患有2型糖尿病。据统计，我国每年因心脏病猝死的总人数高达50多万。容易被忽略的是，糖尿病人也有较高的猝死风险。符女士的不幸八成就是糖尿病惹的祸，推断可能是以下3种原因。

“糖心病”，即糖尿病性心脏病，是糖尿病猝死的重要原因。糖友猝死的发生率是非糖尿病者两倍以上，且发病时常表现为无痛性心肌梗死，梗死面积大，病情更加严重。

严重低血糖导致猝死的也不少见，过度疲劳、情绪激动、精神压力和寒冷等都有可能诱发低血糖；无症状性低血糖发作时，常伴随无症状室性心律不齐，也可能导致猝死。

酮症酸中毒是糖尿病的严重急性并发症，因本病而失钾或高钾时，易出现心律失常，甚至心脏停搏；降血糖速度太快或血糖太低时，可发生心梗，甚至休克；血液浓缩，可引起脑血栓，均可导致猝死。

旅途中，难免舟车劳顿、情绪紧张或饮食不规律，这些因素都隐藏着风险。春运将至，不少糖友会返乡或长途旅行，为避免旅途中的悲剧，必须注意以下几件事：

1. 外出前先去医院做体检，根据检查结果及医生建议安排出行。身体欠佳时切勿勉强出行。2. 随身携带自制的患者卡片，写明姓名、住址、住宅电话及亲属联系方式、所患糖尿病类型、正在使用的降糖药物名称等信息。3. 携带至少是平时用量2倍的降糖药，还要备齐注射器、血糖仪及血糖试纸等。硝酸甘油等急救药物也应带好。（罗学宏）