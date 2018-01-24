寒冬腊梅飘幽香 谁人知它功效多

我家小区种着许多腊梅树，每到寒冬时，那一朵朵蜜黄蜜黄的小花朵就开满了枝头，香气袭人，沁人心脾，犹如王安石在《梅》中写：“墙角数枝梅，凌寒独自开。遥知不是雪，为有暗香来。”腊梅以它特有的明丽、娇嫩的色彩和那特有的暗香给寒冬带来了一片温馨。

腊梅除了是一种美丽的有观赏价值的鲜花外，还是一味中药材。腊梅又名腊木、黄梅、香梅、雪里花、铁筷子花。性温、味甘、微苦，归肝、肺、胃经。腊梅主要以花蕾、根、根皮入药。其药用功效可以根据不同的部位来确定。腊梅根的功效主要是祛风、解毒、止血，用于风寒感冒、腰肌劳损、风湿关节炎等；根皮可以外用治刀伤出血；花蕾具有解暑生津、开胃散郁、止咳等功效，常用于暑热头晕、呕吐、气郁胃闷、麻疹、百日咳等疾病，民间也常用蜡梅花煎水给婴儿饮服，有清热解毒的功效；腊梅花外用可治疗烫火伤、中耳炎等，将花捣碎外敷或者是常喝腊梅花茶，还可以有效的改善青春痘、粉刺、黑斑等皮肤问题。

每日一碗粥 百病靠边走

取7、8朵腊梅花，掰下花瓣，用清水洗净待用，将粳米洗干净放入锅中煮至粥熟后加入腊梅花瓣，待略沸加入适量冰糖，即可食用。

此粥能起到疏肝理气、健脾开胃、醒脑明目的功效。适用于有肝胃气痛、郁闷不舒、食欲不振、头目昏痛、神经官能症等症状的患者食用，可以说这腊梅花粥是开胃散郁必备的常用之品。

每日一杯茶 神清永不乏

取3、4朵腊梅花，清水洗净后，用滚烫的开水冲泡，焖约十分钟后即可，还可根据个人喜好加入红糖或蜂糖调味后饮用。

腊梅花茶能起到解暑生津、开胃散郁、解毒生肌、顺气止咳、暑热烦渴等功效。

在搭配不同的花茶还可以起到更多的功效。例如搭配玫瑰可有理气解郁、和血散瘀的功效；搭配柠檬草可有健脾健胃、防止贫血、消除水肿的功效；搭配灵芝有补气安神、止咳平喘的功效；搭配金盏菊可有缓解经痛、促进伤口愈合的功效。

每日一道菜 美味又健康

由鸡脯肉、猪肥肉、香菇、鸡蛋加腊梅花做出来的腊梅花鸡糕，具有补虚益气、润燥消渴的功效；由鱼肉、豌豆尖、黑木耳加腊梅花做出来的腊梅花鱼片，具有补气化湿、开胃散郁、生津止渴的功效；由鸽脯肉、鲜蘑菇、熟火腿加腊梅花做出来的腊梅花鸽肉片，具有滋肾益气、健脾开胃、生津散郁的功效；由豆腐、虾仁加腊梅花做出来的腊梅豆腐汤，具有清热生津、补肾开胃、通乳润燥的功效；由牛肉、芹菜、鸡蛋、红椒加腊梅花做出来的腊梅牛肉丝，具有补益脾胃、生机强筋的功效。