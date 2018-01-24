孕妇血糖高，孩子先心病

美国斯坦福大学医学院的研究者发现，孕妇在妊娠早期血糖升高会增加孩子患上先天性心脏病的风险，即使她们本身并没有糖尿病。

这所大学的儿科心脏病专家选取了近2万名女性及其子女的医学记录，这些孩子出生于2009~2015年。医疗记录内容包括母亲产前护理的细节，如验血结果，孩子在胎儿期和婴儿期的心脏诊断。患有某些遗传病的婴儿、多胎妊娠婴儿和母亲体重指数极低或极高的婴儿被排除在外。共有811名孩子确诊了先天性心脏病。专家们分析了这些女性怀孕前14周期间的血糖含量，及怀孕20周左右的口服葡萄糖耐量检测结果。在排除了怀孕前就有糖尿病或在妊娠期间患上糖尿病的女性之后，分析结果显示，女性怀孕早期血糖含量每增加0.56毫摩尔/升，她们的孩子有先天性心脏缺陷的风险就增加8%。

这项发表在《儿科学》杂志上的研究成果表明，怀孕早期检测孕妇血糖有助于确定婴儿的先天性心脏病风险。准妈妈为了自己和宝宝的健康，孕期应积极将血糖控制在正常范围。 （肖 玲）