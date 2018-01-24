五个策略让你爱上锻炼

美国纽约市的体育心理学家莉娅·拉各斯(LeahLagos)说：“懂得享受锻炼，才能让锻炼持之以恒；另外，享受锻炼的人在心理层面会收获更多益处，如患抑郁症的风险降低等。”

1.不要盲目攀比

盲目攀比往往导致自我贬低，让自己郁郁寡欢。著有《比完美更好》一书的临床心理学家伊丽莎白·隆巴多(Elizabeth Lombardo)写道：“‘她比我瘦那么多！我永远不可能跑得像他那么快！’类似这种引起负面感觉的自忖，会让锻炼变得无趣。”《体育行为学》月刊对261名参加训练班的女性进行的研究显示，那些力求让自己成为“最好”的受试者，在锻炼过程中收获的苦闷往往大于欢愉。

2.遵循个性

拉各斯说：“很多人讨厌锻炼，是因为没有找到跟自身匹配的风格。”所以，不妨列出你喜欢和不喜欢的问题清单：你喜欢将锻炼与社交结合，还是单独冒险？你喜欢快节奏的有氧运动吗？或者，你喜欢让生活中多一些禅意吗？你喜欢在室内锻炼还是在室外锻炼？根据自己对这些问题的第一反应，来决定你接下来应该去参加什么训练班、准备何种运动装备吧。

3.发挥固有优势

不论在家、在办公室还是在体育馆，大多数人都喜欢一直做最擅长的事情。如果你自认缺乏手眼协调能力，那么，参加公司的垒球队多半不是获得快乐的途径；如果你天生神力，抱着十几公斤重的小孩子一整天也不觉得累，那你很有机会从举重当中获得成就感。

4.将锻炼当成奖励

拉各斯说：“如果仅仅将锻炼当成贪吃后的惩罚，你肯定会被内疚和失望摆布。”《健康心理学》月刊对100名妇女进行调查后强调了这一点。“相反，如果你把锻炼当成对努力工作的奖赏，或者当成释放压力的窗口，就会形成积极心态。”当然，这种心态是练出来的。

5.多种方式混搭

拉各斯说，即使你找到了擅长的锻炼方式，经常转换玩法还是很重要的。划船-参加舞蹈训练班-进行常规力量锻炼……如此轮回，有助于防止只认准一种方式带来的单调感。在2014年的一项研究中，英国研究者对367名成年人进行了为期6个星期的跟踪调查，发现那些习惯以多种方式进行锻炼的人，往往更享受这个过程，身体指数也比其他人更出色。

（摘自《青年参考》）