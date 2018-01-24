大寒不寒，养生保健不可忽视

“冬与春交替，星周月讵存？明朝换新律，梅柳待阳春。”2018年1月20日迎来丁酉年最有一个节气——大寒。大寒是天气寒冷到极点的意思，“寒气之逆极，故谓大寒。”谚语有“大寒，大寒，抱成一团”之说。

大寒饮食民俗面面观

在大寒至立春这段时间，有很多重要的民俗和节庆，如尾牙祭（商家的年终聚餐）、祭灶、腊八节等。民间有吃糯米饭、炸春卷等食疗习俗。

糯饭补虚健脾

“小寒大寒，无风自寒。”岭南地区民间有吃糯米饭的习俗。糯米性温、味甘，入肺、脾经，有补虚、补血、健脾暖胃作用，是一种较为温和的滋补品，具有补益脾胃的饴糖，就是用糯米和麦芽制作的。当然，糯米不易消化，脾胃虚弱、消化不好的人应少吃或不吃。

小酌怡情驱寒

宋·方回《永乐沽酒》载：“大寒岂可无杯酒”。酒具有多种医用价值，适度饮酒，有一定保健作用。《汉书·食货志》载：“酒为百药之长。”大寒时节可以围炉夜话，一家人或三五挚友小酌，既可畅叙亲情、友情，又能御寒，更有“晚来天欲雪，能饮一杯无”的烂漫情怀。但一定要适度，而且烈性酒要少饮，以米酒，黄酒为佳。

药膳固表强体

母鸡肉半只（约750克），黄芪30克，天麻20克，仙鹤草100克，枸杞子10克，白术10克，调料适量。将鸡肉切块洗净，加入上药以及葱、姜、盐、料酒，用文火慢炖2小时，食肉喝汤。有益气固表、补中强体抗病之功效。

今年大寒有啥不一样

千年之前，有内圣外王之誉的邵雍在《大寒吟》中写下“旧雪未及消，新雪又拥户。阶前冻银床，檐头冰钟乳。”今年在南方恐怕见不到这种景象。暖冬已成定局。今年冬季这种气候四时失序的情况，也间接为一些传染病的发生提供了温床，根据国家卫生计生委发布的全国流感疫情报告显示，11月份流感27731例，12月份飙升至121800例。

2018年为戊戌年，太阳寒水司天,太阴湿土在泉，中见太徵火运。自大寒日（2018年1月20），至春分日（2018年3月21日），主位少角木，客气少阳火，中见火运。文献记载可能会出现“气乃大温，草乃早荣”“民乃厉，温病乃作”的情况。中医认为，冬不藏精，春必病温。再加上2017冬行春令，精气失藏，也会影响到2018年春天流感疫情的继续和反复。所以目前一个时间段，防流感不可忽视。

中医认为，正气存内，邪不可干。面对流感，要做的还是以预防为主，提升自身正气，提高机体免疫力。

早晚室内通风换气 早在《礼记·月令》中就有很多古代防疫卫生的记载。《朱子家训》指出：“黎明即起，洒扫庭除。”现在居民大都住在楼房，很少有庭院，那么开窗通风、换气，十分必要。

顺应阳生吹卯时风 冬天要“早卧晚起”，但是大寒过后春天的气息已然嗅到，阳气开始萌动生发，这时可以稍微早点起了，无锡江阴地区有吹卯时风（5~7点）的习惯，很值得提倡。

佩挂一个防感香囊 中药香囊散发出香气，在人体头胸部周围形成无形屏障，有散风驱寒、通窍、杀毒等功效。丁香5克，肉桂5克，白芷10克，三萘10克，甘松10克，薄荷6克，石菖蒲6克，川芎10克，药料研粗末，装入小布袋，佩挂在脖子上或挂在家庭房间、卧室门上。

适度让皮肤受“寒” 102岁高寿的国医大师邓铁涛有一个养生习惯，就是一年四季用冷热水交替洗澡。可以尝试用冷水洗脸、洗手，这样可以提高对外部环境的适应力，也可以增强免疫力。冷水洗脸要循序渐进，开始可以先用冷水拍拍脸，等皮肤逐渐适应后，再改为每天早晨用冷水洗脸、洗手。

预防流感食疗妙招

药食同源。厨房里、餐桌上有大学问。大寒与立春相交接，顺应时节变化，逐步添加些具有升散性质的食物，如葱、姜、蒜、香菜等，以适应万物的升发。如香菜，学名芫荽，温，辛，归肺、脾经，有发表透疹、健胃功效。香菜根还能够发汗退烧。葱白，味辛，性温，归肺、胃经，可发汗解表、通阳、祛痰。

祛风散寒解表羹 这个时节需要一碗既美味又防病的汤羹，鸡蛋2个，香菜3根，嫩豆腐50克（切丝），葱白5~7根（去根），生姜3~5片，花生米20粒左右（研碎）、淀粉、盐、鸡精、香油等适量。鸡蛋搅拌均匀，香菜、葱白、生姜洗净后切为碎末。将清水在锅中烧开，放入豆腐丝，再加入少许水淀粉，使水略稠后，将搅拌好的鸡蛋慢慢倒入，同时搅拌。最后加入香菜、葱、姜、盐、鸡精等调料，出锅前淋上香油少许，撒上化生末，喜欢辣味的，还可以撒上少许白胡椒粉。此羹有祛风散寒、发汗解表、调和营卫的作用，还适用于轻度感冒初期。

常食萝卜防感冒 白萝卜味辛、甘，性平，归脾、胃经。具有消积滞、化痰清热等功效。含有丰富的维生素C和微量元素锌，有助于增强机体的免疫功能，另外，白萝卜里的木质素，能提高巨噬细胞的活力，还有一种干扰素的诱导剂，也能增强机体的免疫力，并可以抗病毒。因此，常吃萝卜具有预防感冒的作用。

自制芫荽葱白汤 连根香菜3~5根，连根葱白10~15根，白萝卜5~7片，生姜3片（约10克），将香菜、葱白、萝卜、生姜分别洗净，切碎共放锅中加清水适量煎煮10~15分钟，也可稍加1~2匙老红糖共煮，滤出汤液，趁热喝下，盖被休息，寒出而解。此汤成人、儿童均适合。

天然抗菌物大蒜 大蒜，性温，味辛；入脾、胃、肺经，具有温中行滞，解毒作用，是天然广谱抗菌物。大蒜有提高细胞免疫、体液免疫和非特异性免疫功能的作用，另外，大蒜提取物可杀灭乙型流感病毒，食用大蒜可让感冒发生概率降低2/3。大蒜炒咸肉、大蒜炒百叶，大蒜沸水焯后切段加入香油与花生米或臭干。