腌“腊八蒜”是中国人的传统。在腊月将大蒜剥瓣，倒入米醋，封入小坛，除夕时开封，就可以吃到青翠宜人、蒜香可口的“腊八蒜”了。

相比普通生蒜，腊八蒜更有营养。大蒜中有一些含硫物质，在酸性条件下发生了结构变化，生成蓝色和黄色两种含硫色素，叠加在一起，就形成了腊八蒜的绿色。这两种色素不仅对人体无害，而且有一定的抗氧化作用，有益健康。与生蒜相比，腊八蒜的营养并没有损失，而且腌过的蒜对肠胃的刺激减弱，更适合佐餐。

以前，腌制必须选在腊八前后，因为腊八前后正是一年中最冷的时候，低温能打破大蒜的休眠，激活蒜酶、发生绿变。

现在，一年四季包括数伏天，只要想吃就可以把腊八蒜放在冰箱的冷藏室里腌制。

要想腊八蒜腌的翠绿又好吃，浸泡大蒜的醋要品质好。醋酸能增加细胞膜的通透性，使大蒜在不破坏细胞壁的前提下发生绿变。不喜欢辛辣味道的人可以加点白糖中和辣味。

具体方法是：把剥好的紫皮蒜瓣放在玻璃瓶里，加入白糖和米醋，没过蒜瓣就可以了。把玻璃瓶密封好放在冰箱的冷藏室，7天后大约有一半左右的蒜瓣开始变绿，泡足两周就可以开封。腊八蒜的蒜辣和醋香融在一起，扑鼻而来，每一瓣都酸甜可口，可以说是吃饺子的最佳佐味品，用来下饭味道也是极好的。（王慧宇）