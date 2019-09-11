这个“冰箱杀手”很多人还不知道

近日，西班牙暴发了大规模李斯特菌疫情，已确诊病例100多例，还有数百名疑似感染病例，其中一名感染者死亡。据称，此次是在一个肉类加工厂检测到了李斯特菌，相关肉类产品已下架。今天就一起来认识一下这个惹了大祸的李斯特菌。

单增李斯特菌能在低温环境下顽强生长

李斯特菌属包括6个菌种，跟人类有关系的就是其中的单增李斯特菌。这种细菌广泛分布于自然界，在土壤、粪便、污水中都常常能检出，也能污染食品，熟肉制品、凉拌菜、乳制品等都是容易被单增李斯特菌污染的食物。

与沙门氏菌等食源性致病菌相比，单增李斯特菌造成的感染性疾病相对少见，但问题是一旦被其感染，就可能导致严重后果。

单增李斯特菌还有个显著特点，就是不怕冷。如今几乎家家户户都有冰箱，熟食、瓜果和吃不完的饭菜都习惯于放冰箱冷藏保存。

冰箱冷藏室的温度一般在4℃左右，这个温度下多数细菌的生长会被抑制，而单增李斯特菌却能在低温环境下顽强生长，因此有“冰箱杀手”的称号。

新生儿、老年人、孕妇感染后可能出现严重后果

通常，单增李斯特菌对健康成年人不至于造成太严重的危害，感染后一般表现为发热性胃肠炎症状，包括发热、寒战、头疼、腹痛、腹泻等。

但对于新生儿、老年人和其他免疫力低下的人群而言，单增李斯特菌的感染却是非常危险的，可能造成脑膜炎和败血症等严重并发症，甚至引起死亡。

这次西班牙疫情中因感染死亡的病例是一名90岁的老人。孕妇也是单增李斯特菌感染的高危人群，感染后可能出现严重后果，如引起早产、流产、死产等不良妊娠结局。

我国此前就报道过有孕妇因感染单增李斯特菌造成死胎的案例。据称此次西班牙因感染而住院治疗的患者中有20多名孕妇，她们都是需要重点关注的对象。

从三个方面预防李斯特菌感染

单增李斯特菌引起的食品安全事件时有发生，是包括美国在内的许多发达国家重点控制的食源性致病菌之一。

但由于李斯特菌病的潜伏期很长，2至3周甚至2至3个月都有可能，也就是说，当有患者因为该病就医时，距离食用被感染的食品可能已经过去了好几周甚至1至2个月了，因此即使发现感染病例，往往也很难溯源到问题食品。

所以预防感染是关键，为预防李斯特菌感染：

1.孕妇、婴幼儿、老年人和免疫力低下的人最好不要直接吃从冰箱里拿出来的食物，或是在外面购买的熟食，应该重新加热一下再食用。

2.充分加热食物。一般将食物加热到60℃20分钟或70℃5分钟便可杀灭该菌。

3.妥善保存食物。食物不应在冰箱长时间保存，冰箱并非食物的“保险箱”，还应注意定期清理冰箱，保持良好的卫生条件。

文/马冠生博士、王小丹博士生