猪肉上不同颜色的印章是用来判断优劣的吗

最近网络上出现了一篇文章，题目是《为什么有的猪肉盖红章，有的盖蓝章？一看吓一跳……》。文章称：“猪肉上盖的章就是猪肉的检疫证明”“不同的章代表着不同的检疫结果”“盖有圆形形状的章的猪肉就证明是合格的猪肉，大家就可以放心地买了”“红色章代表的是母猪，蓝色的章代表公猪”等等。那么，买肉的时候，真的需要根据盖的章来判断肉能不能买吗？不同颜色的印章到底是做什么的呢？

能进入市场的盖章猪肉都是合格的

目前，大多数地区已经推行了定点屠宰。所有的生猪，都要到政府认证授权的屠宰场进行屠宰，才能够进入市场。屠宰生猪，都需要遵守《生猪屠宰检疫规程》和《生猪屠宰管理条例》。

《生猪屠宰检疫规程》详细规定了生猪从进入屠宰场之后需要进行的各种检疫。《生猪屠宰管理条例》的第十条要求“生猪定点屠宰厂(场)屠宰的生猪，应当依法经动物卫生监督机构检疫合格，并附有检疫证明”。合格的，才能加盖检疫验讫印章；不合格的，要按相应的流程处理，并不会进入市场。除了检疫合格，猪肉还需要经过品质检验。品质检验合格的，需要 “加盖肉品品质检验合格验讫印章或者附具肉品品质检验合格标志”。

也就是说，出厂的猪肉，一定是“检疫合格”和“品质检验合格”的。如果有其中之一不合格，根本就不允许出厂销售。如果不合格的猪肉出了厂，不仅屠宰场要被处罚，销售或者使用这些不合格猪肉的餐饮服务经营者也要被处罚。

印章的形式并没有统一规定

文中说“盖有圆形章的猪肉就证明是合格的猪肉”，其实并不准确。国家法规只是要求了盖章，并没有对章的形式做出统一规定。早期的确是用圆形印章，但后来又推行更方便的长条滚筒式印章，此外还有针刺式印章。具体的盖章形式是由各地方主管部门来规定，由此造成不同地区的印章五花八门，形状各异。如果只认为“盖圆形章的才是合格的”，那么盖长条滚筒式验讫章的那些猪肉就“躺着中枪”了。

“不能食用”的印章确实是存在的。不过，国标只规定了合格的盖章，不合格的猪肉是否盖章要具体看各个地区的规定。但是盖了不合格章的猪肉是不能进入销售渠道的，更不能出现在超市或者肉摊上。

印章用的是可食用色素不会危害健康

猪肉上的印章很难洗掉，大家也会担心会不会有害。其实，那是食品检验章专用的颜料，是用食品色素混合酒精、甘油、维生素C与水混合而成的，每一种原料都可以食用，不会危害健康。

至于“红色章代表的是母猪，蓝色的章代表公猪”，完全是以讹传讹。国家标准只是规定了印章颜料必须满足可食用的要求，并没有对颜色的使用做出规范。实际上，各地使用的颜色也不只是红色和蓝色这两种，有些地方还会使用紫色甚至绿色。此外，肉猪都是经过阉割的，本来也不再是公猪和母猪了。 文/松鼠云无心