买肉的时候我们常会注意到，有些猪肉上盖着章，写着数字，章的颜色和形状都不太一样。有说法称：“不同章代表着不同的检疫结果，圆形证明是合格的猪，红色章代表母猪，蓝色章代表公猪……”这种说法实在有点不靠谱。

按照相关规定，猪肉必须经过宰前检疫和品质检验，拥有《肉品检验合格证明》《动物检疫合格证明》《非洲猪瘟检测报告》，并且在猪皮表面盖合格印章，即拥有“两章、两证、一报告”才能进入市场。肉品检疫合格印章一般标注着省份、地市代码、生产日期，以及“肉检”“验讫”字样；肉品品质检验合格印章一般标注着屠宰企业全称、屠宰场编号、生产日期，以及“检验合格”字样。肉品检疫合格印章是全国统一的，为蓝色长条滚筒形的章；肉品品质检验合格印章的形状与颜色则根据各地的文件执行，这就造成不同地区的印章五花八门，形状各异，因此“盖有圆形章的就证明是合格猪肉”的说法并不准确。

至于“红色章代表母猪，蓝色章代表公猪”，完全是以讹传讹。国家标准只是规定了印章颜料必须满足可食用的要求，并没有对颜色的使用作出规范。实际上，各地使用的颜色也不只是红色和蓝色这两种，有些地方使用紫色甚至绿色。此外，肉猪都是经过阉割的，本来也没有公母之分了。

需要说明的是，国标只规定了合格的盖章，不合格的猪肉是否盖章要按各个地区的规定执行。不合格的猪肉不能进入销售渠道，更不能出现在超市或者肉摊上。

一般一只猪就盖一次章，盖章部位主要分布在左右两侧和臀部。因此，分割好的猪肉大部分是没有那两个印章的，但这不代表肉是不合格的。如若不放心，买猪肉前，消费者可以要求摊主出示带有“两章”的猪肉部位和相关证书。

还有人关心，刚好买到盖了章的部位能不能吃呢？其实，那是食品检验章专用的颜料，是食用食品色素与酒精、甘油、维生素C、水混合而成的，每一种原料都可以食用，不会危害健康。▲