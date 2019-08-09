宝宝耳朵有点奇怪？耳廓矫正不宜DIY

每个宝宝都是独一无二的小天使，为家庭带来无数的欢声笑语。然而据流行病学调查统计，广东地区的新生儿发生外耳廓畸形的概率是45%。耳畸形不仅带来外观上的缺陷，还会影响儿童的听力和心理发育。

近日，在“八一拥军·军营中遇见最美的自己系列活动”中，中国人民解放军南部战区总医院激光美容科主任齐向东指出，耳形态畸形在临床上很常见，一般是由于胎位异常或产道挤压等外力因素造成。很多家长发现新生儿出现耳畸形情况时，多是采取观望态度，寄希望于新生儿后期自愈，然而新生儿的耳廓畸形自愈率只有30%，容易因此错过最佳的矫正时期。

患儿尽早治疗能大大提升成效

如何判断是否需要矫形呢？齐向东主任表示，在新生儿出生后观察7天，如果自行改善的情况极轻微或是家属有相同病史的情况下，家长则应尽早带小孩进行矫正治疗。

齐向东主任指出，耳畸形的无创矫正也有最佳的治疗时间窗，越早治疗成效越好，矫正率可达95%以上。出生一周内的新生儿治疗周期只需要2周，两到六周内的新生儿治疗周期则需2个月，超过六周的新生儿则需要激光手术辅助治疗。

齐向东主任解释道，“这是因为新生儿体内含有高浓度的产妇雌激素。耳软骨中的透明质酸受雌激素的影响，高浓度的透明质酸增加了软骨的延展性和可塑性。雌激素在产后6周回到正常水平，在这一短暂时间窗内，耳廓形态畸形通过无创矫正的方法进行治疗可达到效果最佳。”

专家呼吁勿擅自对患儿进行治疗

据悉，从2008年起，国际上已经有无创的耳畸形矫正器，欧美地区迄今已有100多万新生儿从中受益。2015年5月，耳畸形矫正器获得国家药监部门批准进入中国，目前国内已有1万多例患儿得到治疗。

齐向东主任介绍，目前医院里耳畸形无创矫正的费用1万多元。有些家长在微信的妈妈群中讨论，在购物平台上购买耳廓矫正器自行给宝宝安装。齐向东指出，有母亲购买了矫正器给宝宝装上，结果宝宝出现压疮现象，最后不得不向医院求助。

记者在某宝上搜寻，确有耳廓矫正器可出售，价格百元不等。齐向东主任提醒，不同患儿的治疗方案不同，需要经过医生的专业判断再操作医疗设备。此外，家长自行购买的耳廓矫正器在物料质量和治疗效果方面也无法得到保证，一旦出现问题可能会对患儿造成更严重的危害。因此，当发现宝宝可能发生耳畸形情况时，家长应带宝宝及早就医，勿为宝宝自行治疗。