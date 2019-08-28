尿里泡沫多，是肾脏出了问题？医生：身体在跟你“报告”这3件事

在门诊经常遇到病人就医，提到尿液中常常有泡泡产生，甚至泡泡形成时间很长，都不会消散，担心会不会是肾脏有问题，是不是所谓的蛋白尿。

尿中有泡泡，怎么回事？

一般来说，尿液中除了有水分之外，还有从肾脏滤出的含氮废物或是矿物质等杂质，要是这些物质越多，尿液的浓度越浓，例如早晨起床的第一泡尿液，就很容易会有产生泡泡的情况。

一般的尿液检测即可知道尿中是否有蛋白质的产生，也可知道是否还有其他尿糖、白细胞或是红细胞的状况；另外也可抽血检查肌酐，看看是否有异常，以及简单做个超声检查，就能了解是否有慢性肾病变的表现。

尿多尿少，要紧吗？

正常成人一天的尿量约有1500毫升左右，当然这会受到喝水量、流汗量、服用的药物甚至身体心脏、肝脏、肾脏等功能影响。若是一整天尿量少于400～500毫升，称为寡尿、乏尿（oliguria）；若是一天的尿量超过2500～3000毫升，则称为多尿。

寡尿可能是身体的水分不足，如喝水不够、严重腹泻或是严重外伤大量出血等；另外也可能是肾脏本身受损，无法制造尿液，如急性或慢性肾衰竭、横纹肌溶解或是药物等影响；其他如男性的重度前列腺肥大，膀胱内出血、有血块导致尿液无法排出等。

多尿可能是糖尿病控制不佳，水分随着糖自尿液中排出；尿崩症患者，由于体内抗利尿激素不足，导致大量水分无法留住而排出形成尿液；服用了利尿剂等药物或是喝了大量的酒，都会造成大量的尿液排出。

频频跑厕所，怎么办？

以排尿的次数来说，一般成人一次的解尿量约在200-350毫升左右，所以一天的排尿次数约为4-8次左右。若是白天小便次数超过8次，即符合频尿的定义，夜间睡着后起床解尿超过一次以上，即称做夜尿。

排尿次数会受到喝水量和神经作用影响，短时间内喝下大量水分，会导致制造的尿液量增加，而使我们需要频繁跑厕所排尿；另外若是处在紧张焦虑的情况下，如考试之前，或自律神经失调，会使膀胱不自主的收缩，造成频繁解尿的情况发生。

如果是一般生理性的频尿，只要不造成生活上的影响，或是紧张焦虑的状态解除，频尿状况改善，就不需要过度在意或求医；但若是频尿的状况已经影响到生活，或是其他由疾病导致的频尿，如泌尿道感染、间质性膀胱炎导致膀胱受损，就需要求助于药物改善或是手术治疗。

（本文作者：黄湘辉 浙江省宁波市第一医院普外科主治医师；来源：南方健康）