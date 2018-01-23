焦虑情绪到焦虑症只有一步之遥吗？

焦虑是我们对客观事物态度的体验，亦是人的一种情绪表现。正常情况下焦虑或恐惧是正常的反应，如半夜家中电话铃响而受惊或在拥挤的人群中孩子不见了会尽力去寻找，这些是正常焦虑情绪反应。

病理性焦虑是指在大多数人不会感觉紧张的情况或场所突然感到强烈的恐惧，或是焦虑的严重程度与客观事件或处境不相称，或持续时间过长，临床上称为焦虑症状。病理性焦虑是自发、持续、痛苦的，并且会影响日常功能，从而导致异常行为。例如在食品店排队购物时，一名无其他躯体疾病的男士突然感到手掌又湿又冷，感觉心跳厉害，透不出气来。

焦虑症状表现为精神上担心和身体上不适，精神担心是指一种提心吊胆、恐惧和忧虑的内心体验伴有紧张不安，身体症状可在精神症状基础上伴发植物神经紊乱症状，如面部潮红、出汗、心悸、胸闷、肌肉紧张、发抖等。

焦虑障碍又称焦虑症或焦虑性疾病，它是一组以焦虑为突出临床征象的精神障碍。在日常生活中发生焦虑不适的表现不尽一致，有的是阵发性发作、可毫无诱因，称之为惊恐发作；有的在特殊情境发作，称之为社交恐惧或特定恐惧，如某广场或某公共场合下；也可以是无原因或有与原因不相称的持续存在的担心、焦虑、恐慌，称之为广泛性焦虑；或在某一特大事件后发生与事件相关的焦虑、抑郁情绪表现，称之为急性创伤后精神障碍，如大地震后或空难后的幸存者在事件发生后数月内出现恐惧、惊跳、抑郁等反应。

如果出现的焦虑，经过自我调整、放松等措施后能减轻或缓解症状，则可继续应用直至焦虑症状消失，但如果这些症状频繁发生或不断加剧，甚至持续存在，行为失控，发生回避或不恰当行为，则应及早到心理科或精神科诊治。