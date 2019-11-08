莎士比亚有句名言：“黑夜无论怎样悠长，白昼总会到来。”人活着需要希望。近日，美国休斯敦大学的临床心理学家发现，有“希望感”的人心理韧性更强，从焦虑障碍中恢复过来的能力也更强。

为考察希望感在焦虑症患者病情恢复过程中的作用，研究人员选取了233名成年焦虑症患者，包括社交焦虑症、惊恐障碍、广泛性焦虑症和强迫症，且他们都接受了认知行为疗法（CBT）的治疗。

分析结果显示，心理治疗能使这四种常见焦虑症患者的希望感明显增强，而这一变化与焦虑症状的减轻有关。从心理治疗的角度来看，希望感代表患者确定实现目标的策略或途径的能力，以及有效推行这些途径的积极性。在接受认知行为疗法的过程中，患者的希望感逐渐增强。对治疗更积极的患者，他们的希望感提高得更多。此外，希望感与其他积极的心理特征如自我效能和乐观紧密相关，这也有助于提高心理韧性，帮助患者从情绪障碍中恢复过来。

发表在《行为疗法杂志》上的这项研究成果强调了在心理治疗过程中灌输希望感的重要性。焦虑症患者在日常生活中也要多培养希望感，以加快恢复进程。（王海洋）