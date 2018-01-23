人们常将三围作为评定身材好坏的标准，小宝宝看起来没什么线条可言。其实，他们也有“三围”，即头围、胸围和腹围。定期测量，可了解生长发育和营养状况，及时进行矫正或治疗。

头围。家长可用软尺从孩子眉毛上方一点到后脑最凸出一点，绕圈测量新生儿头围，通常为34厘米，出生后前半年长8厘米，后半年长3~4厘米，1岁时长2厘米。

头围过大或过小都可能预示疾病。若头围小于同龄、同性别宝宝2个标准差，且抬头、坐立、行走、语言等能力跟不上同龄宝宝，说明其大脑发育可能迟缓。这时应到医院进行发育评估和智力测试。若宝宝在正常生长期，头围增长突然变快，要考虑是不是疾病造成的。尤其是宝宝出现烦躁、哭闹、呕吐、抽搐、眼斜等表现，更要警惕。

胸围。胸围是沿乳头一点到另一点一周的长度。胸腔内主要是心肝和肺脏，因此胸围增长和体格发育关系很大。新生儿胸围比头围小1~2厘米；12~21个月时，头围与胸围相等；21个月后，胸围超过头围。营养不良的孩子由于胸部肌肉和脂肪发育较差，胸围超过头围的时间较晚。

如果家长发现宝宝胸部形状不正常，异常隆起或凹陷，要尽快就医；若宝宝患有佝偻病，胸骨可能隆起，也可能呈前胸凹陷漏斗状；若发现宝宝两侧胸部发育不一样，左侧高，要谨防先天性心脏病。另外，人为束缚宝宝胸廓发育，时间长了可导致肋骨下陷、外翻、胸围过小。平时要给宝宝穿宽松的衣服，多做扩胸运动，带动胸廓和肺部发育。

腹围。宝宝2岁前，腹围与胸围相等，2岁后腹围小于胸围。显著的腹部隆起，可能是患有结核性腹膜炎；显著的腹部下陷，可能是脱水或营养不良所致。

需要提醒各位家长的是，由于性别差异、使用工具不同等原因，自己在家测量可能有偏差，最好还是带宝宝到专科医院测量，以保证数据的准确性。（中国医师协会新生儿学组委员 邵庆亮）