气管里取出的虾有头有尾！呼吸科医生：七成气管异物发生在谈笑间

本报讯 年底岁末，各单位的尾牙、亲朋间的聚会成为了主题，在吃吃喝喝当中，意外就这样悄无声息地出现了——浙江省人民医院呼吸内科副主任、主任医师李亚清博士近日在朋友圈感叹：深夜，又一次从家中赶来，取出嵌顿在患者左主支气管的大虾……

据悉，成人患者中约有七成气管异物发生在高谈阔论大笑间。“一年来，从气道取出的有假牙、金属物、辣椒、豆类、螺以及不少红烧肉……进食时大笑十分危险。”李博士说。

“取出的虾连头带尾近七厘米长。” 李亚清说，当时嵌顿的位置很“险要”，卡在患者左主支气管，后面就是主动脉等大血管，如果刺破3毫米的血管壁，就会没命了。

患者刘某是晚上近11点从德清送来的，李亚清得悉后，立即赶往医院。据悉，前一天，刘某与朋友聚餐，一只大虾刚夹进嘴，听得朋友讲笑话，哄堂大笑之后，他发生呛咳。因刘某本身患有严重哮喘及冠心病，送当地医院后，进行对症治疗。第二天仍气促、喘鸣、痰多，来到省人民医院，进行CT检查，发现刘某左主支气管开口部位有异物嵌顿。

李亚清主任医师在支气管镜下，借助冷冻技术，将嵌顿的异物分两段取出，一拼接，竟是一只大虾！此时，刘某的症状立马得到缓解，各项生命体征随之恢复正常。

为何成年人异物吸入屡屡中招？

李医生从人的解剖位置解释道：人体气管入口处与食管入口处距离很近，喉部的前上部有一块会厌软组织，吞咽时软组织上提，关闭喉腔入口，防止食物误入喉腔，进气管。但人大声说话或大笑时，气管入口的“盖子”——会厌软组织处于打开状态，易引致食物误入歧途——进入气道。

为何刘某气管吸入这样的大虾，没有立刻窒息呢？

“对气管来说，它还不算大，还能继续往下掉。”李亚清说，这只虾经过刘某的气管，到达了左主支气管和右主支气管的分支处，“右主支气管相对大一些，所以异物一般会掉到这里。”

这造成了刘某的剧烈咳嗽，咳嗽也被刘某误解成了哮喘病的发作，经过这么一折腾，虾又被咳到了相对较细的左主支气管，最终被卡在了这儿。

新春佳节临近，应酬聚餐中免不了欢声笑语，李亚清提醒，聚餐中要注意别在口含食物时说笑。特别是有帕金森疾病、老年痴呆等基础疾病的老人,更得防止噎食窒息或异物误入气管，像肉块、糯米汤圆、年糕、果冻等，应避免进食。

本报记者 张苗 本报通讯员 宋黎胜