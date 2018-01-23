大寒苁蓉粥，从容过冬

大寒是冬季最后一个节气，俗话说“大寒小寒，冻成一团”，很多老百姓都懂得，在这个节气，养生要做足保暖、护阳的功课。但仅仅保暖护阳还不够，因为四季轮转，大寒正是冬春交接的节点，养生也要考虑到季节变换，除了要养护脾肾之阳，也要提前调养肝的气血。情志调养要做到安宁、恬静，既要早睡晚起，又要逐渐增强活动，使气血流通。饮食方面，既要适当温补，又要略佐辛温升散以疏肝行郁，帮助防御风寒邪气，预防感冒等呼吸道传染性疾病。

在这个节气里，肉苁蓉是值得推荐的佳品。肉苁蓉又叫肉松蓉、地精、大芸等。中医认为，肉苁蓉性温，味甘酸咸，入肾、大肠经。有补肾益精、润燥滑肠的功效。临床上多用于治男子阳痿、女子不孕等属于肾精亏虚的病症，或者女子带下、血崩等属于肾气不固的病症，以及精血不足引起的肠燥便秘症状。

除治疗用药外，肉苁蓉也可以用于配制药膳。《药性论》认为它可以“益髓，悦颜色，延年”，明代医家常用它调养老年血虚、长期便秘的病人。但需注意的是，肉苁蓉属于温性之品，又有滑肠功效，胃弱便溏、阴虚火旺的人应当慎服。另外，以肉苁蓉制膳，建议浸泡、清洗干净，甚至可以先煮烂过水，以去细沙杂砾，避免影响口感。下面介绍两道适合大寒节气的肉苁蓉药膳，供大家品尝。

苁蓉粥。取肉苁蓉30克，葱白2根，生姜15克，粳米适量。将肉苁蓉浸泡后反复清洗干净，切成薄片；葱白洗净切成细段；生姜洗净切丝。粳米淘洗后，加入肉苁蓉、生姜、葱白、适量水，煮至粥烂，加适量精盐调味即可。有温补脾肾、升阳散寒的功效，特别适合体虚、容易受风寒邪气侵扰的人。

肉苁蓉乌鸡汤。取乌鸡500克、肉苁蓉20克、淮山30克、枸杞10克、茯神20克、陈皮5克。乌鸡洗净，焯水后切块。上述药材冲洗干净后，与乌鸡一同放入煲中，加2000毫升凉开水，大火烧开后改小火再煲约90分钟，加适量精盐调味即可。有滋补肝肾、调胃健脾、理气安神的功效，适于肝肾不足、脾胃失调等病症，如神疲虚弱、腰酸乏力、纳食不香、气虚便秘、失眠不安等病症。

随着大寒向立春过度，人体阳气逐渐外行，应忌食黏硬、生冷的食物，宜多吃热食，防止损害脾胃阳气。（广东省中医院肝病科主任 池晓玲 张朝臻）