减少热量摄入或可延长寿命

一项新研究显示，限制卡路里的摄入量可能会延缓人的老化。

以前的研究已经显示，限制卡路里摄入量可以延缓蠕虫、苍蝇和老鼠的老化，而美国杜克大学的研究人员想探究这样做是否能够延缓人类的生物老化。

研究人员表示，生物老化是随着年龄的增加，人体的各项机能也会逐渐退行和恶化的缓慢过程。如果能够延缓生物老化的速度，就可能会阻止或至少推迟与年龄相关的退行性疾病的开始时间。

美国杜克大学的研究人员对220人进行了试验，这些人被分为两组，其中145人限制卡路里的数量，并且平均减少12%，另一组的75人没有限制卡路里摄入量，实验为两年。研究开始时，两组参与者的平均生物年龄是37岁，和他们的实际年龄38岁非常接近。生理年龄计算的数据，包括总胆固醇、血压和血红蛋白水平等决定。

研究结果显示，在两年的随访中，卡路里限制组的生理年龄平均每12个月增加0.11岁，而在未进行卡路里限制的对照组中，参与者每12月平均增长0.71岁。这在统计学上是明显的差异。因此研究者得出上述结论。