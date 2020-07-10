快速眼动 睡眠减少或影响寿命

人的睡眠有节律，深浅交替进行。先前研究发现，睡眠整体不足或过多均不利于健康。美国一项研究则进一步显示，快速眼动（REM）睡眠期减少关联中老年人死亡风险上升。

斯坦福大学研究人员分析2600余名平均年龄76岁男性的睡眠状况，中位随访时间为12年，同时从另一项睡眠研究中收集将近1400名平均年龄为52岁的男性和女性调查对象的数据，得出上述结论。后一项研究中位随访时间为21年。研究人员发现，两项研究均显示，快速眼动睡眠减少关联全因早死风险，包括死于心血管疾病和其他疾病的风险。一般而言，中老年人快速眼动睡眠每减少5%，其死亡率就上升13%至17%。

正常情况下，人每晚入睡后会经历4至5个睡眠周期，每个周期包括浅睡、沉睡和快速眼动睡眠阶段。快速眼动睡眠以眼球快速运动为特征，梦境常出现在这个阶段。每晚通常经历多个睡眠周期的睡眠模式有助人体控制荷尔蒙的产生、调节新陈代谢和压力。阻塞性睡眠呼吸暂停等疾病和一些药物会减少快速眼动睡眠。

研究人员在最新一期《美国医学会杂志·神经病学卷》月刊刊载的文章中写道，这项研究仅显示快速眼动睡眠减少关联死亡风险上升，既没有证明二者存在因果关系，也没有探究关联背后的原因。同时，科学界目前对快速眼动睡眠的作用知之甚少，仅仅基于这项研究就建议增加快速眼动睡眠为时尚早。据新华社