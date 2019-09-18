夯实人才队伍 完善中医药教育体系

中医药教育事关人民群众健康福祉，事关中医药事业传承发展。新中国成立后，党和国家高度重视中医药教育和人才培养，为构建我国独具特色的卫生与健康服务体系提供了强有力的人才保障。

中医药高等教育规模不断扩大。形成了以中医药为主体、相关学科协调发展的办学格局，实现了从高职、本科到硕士、博士的多层次、多学科、多元化全覆盖。目前，中医药高等教育已培养出近200万名中医药专门人才，充实到中医医疗、保健、科研、教育、产业、文化及对外交流与合作等各个领域，支撑促进了中医药事业的发展，并在积极服务“走出去”和“一带一路”战略中，成为传播中医药文化和中华文化的重要使者。

为贯彻《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》，2014年起，国家中医药管理局启动实施中医住院医师规范化培训工作，深化医教协同，着重中医临床思维培养，加快培养中医临床专业人才。2018年，国家中医药管理局印发《关于深化中医药师承教育的指导意见》，明确提出构建师承教育与院校教育、毕业后教育和继续教育有机结合，贯穿中医药人才发展全过程的中医药师承教育体系，基本建立内涵清晰、模式丰富、机制健全的中医药师承教育制度，发展中医药师承教育的良好氛围逐步形成。

中医药继续教育是医学教育体系的重要组成部分。党的十八大以来，中医药主管部门、中医药机构、社会团体及广大中医药人员以突出中医药特色为核心，推进中医药继续教育发展。2008~2019年，国家共组织实施12113项国家级中医药继续教育项目，年均培训中医药专业技术人员近19万次，大部分省（区、市）也开展了省级中医药继续教育项目。

2009年，经中央批准，人力资源和社会保障部、原卫生部、国家中医药管理局联合开展了首届国医大师评选表彰，对奋战在中医药临床、科研、教学一线，心怀大爱、视患如亲、医术精湛、医德高尚的部分老专家进行了“抢救性表彰”，共评选国医大师30名。截至目前，已评选出三届国医大师共90名，首届全国名中医100名，对中医药人才培养和教学队伍建设，起到了肯定和激励作用。

此外，2016年，国家中医药管理局联合两部委开展“中医药高等学校教学名师”评选，共授予60位中医药高等教育教学一线的优秀教师“中医药高等学校教学名师”称号。这是新中国成立以来，首次在中医药高等教育领域开展表彰奖励。

同时，为提升中医医院管理者能力素质，提高中医医院管理水平和服务能力，2018年，国家中医药管理局启动“中医药管理人才治理能力提升项目—中医医院科主任管理能力提升部分”，拟用3年左右时间，培养1万名三级甲等中医医院和贫困地区二级中医医院科主任，进一步提升中医医院科主任治理能力，提升中医医院科室管理人员专业化水平和管理内涵。（记者李 娜）