眼药水当礼物送亲友好心也许办错事

李女士最近一直觉得眼干，就用上国庆节时子女给她从日本带回来的眼药水，没想到，眼干的症状进一步加重，不得不到医院就诊。福州总医院眼科主任陈梅珠主任医师说，像李女士这样因使用眼药水不当而到医院就医的患者门诊总能遇到。她提醒说，从缓解视疲劳的角度来说，眼药水不是不能用，但能不能用眼药水、用什么类型的眼药水、用多长时间，都得根据医生的指导。

陈梅珠说，听信某些导游说某种眼药水卖得很火，就在旅行途中买回来当礼物赠送亲友，这种做法实在欠妥当。

滴眼药水，“洋和尚”也会把经念歪

以日本眼药水为例，有些眼药水的成分里含甲基硫酸新斯的明成分，这是需要谨慎使用的药物。虽然它能起到收缩瞳孔作用，用完能立即使人有眼前一亮的感觉，但是，这主要是针对重症肌无力病人的一种药物。有的人神经传导问题导致肌无力，眼睛睁不开，用这种药物可以提高眼睛兴奋性。另外，这种药只能暂时缓解疲劳，用的时间久了，眼睛会因此更加疲劳，导致干眼病，对眼药水产生依赖。

陈梅珠提醒，还有一种含盐酸四氢唑啉成分的眼药水，仅仅是通过使眼睛里面的血管收缩，减轻红血丝，不但治标不治本，还会有一系列副作用，比如导致血压升高、加重心血管或内分泌疾病等。

千万别忽视给眼睛“补休”

国外的眼药水在国内受热捧，与国人的眼病情况不容乐观也有一定关系。当下，上至老人，下至孩童，都出现了各种各样的眼部问题，关键的原因是电子产品的普及，人们长时间用眼所导致的。

“我接诊过一个70多岁的老人，手机里下了30多部电视剧，他每天都熬通宵看，结果一只眼睛因为青光眼突然发作失明了。”陈梅珠说，这样的事例虽属于比较极端，但这种现象也是越来越普遍了。

专家提醒，要避免眼睛疲劳，最好的方法就是避免长时间近距离用眼，特别是要避免长时间使用电子产品。对于学龄前儿童或学生，要矫正不良用眼及健康习惯，户外活动每天至少2小时，让眼睛得到充分的休息。此外，可在医生指导下使用一些眼药水或是佩戴OK镜。