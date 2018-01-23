很多人只吃芹菜梗，叶子基本扔掉。其实，这样做是一种浪费，芹菜叶营养价值也很高。

相较于梗，芹菜叶的膳食纤维没有那么粗糙，能调节肠道，适合胃肠道不适的人群食用。此外，芹菜叶含有丰富的β胡萝卜素，除了在体内可以转化成维生素A保护视力、提高抵抗力外，还有很好的抗氧化作用，是难得的美肤食材。深绿色芹菜中B族维生素含量丰富，可以预防口腔溃疡、提高新陈代谢水平。

吃惯了芹菜梗，叶子应该怎么吃？可以先将芹菜叶焯水，和白杏仁拌在一起做成小凉菜，能助消化；芹菜叶配花生米也是非常适合佐餐的美味。

给喜欢美食的读者特别推荐一道芹菜叶小饼，将芹菜叶焯水剁碎，加入面粉、鸡蛋、小虾仁或虾米搅匀，锅中放油微微加热，把芹菜叶面糊倒入锅中，然后将面糊摇匀，煎至两边金黄即可。这道菜适合早餐食用，虾蛋白质含量高，面粉含有碳水化合物（糖类），如果比较喜欢香甜的口感可以加入黑芝麻，增加香醇的口感和营养。（董 毅）