血压高饮芹菜根乌龙茶

山西读者冯先生咨询：我患高血压、高脂血症10多年了，平时一直服用药物治疗，血压、血脂还算稳定，但偶尔会出现头痛头晕、两眼胀痛、口干、腰酸、便秘等症状。朋友给我推荐一方：取白菊花15克、荷叶10克、生山楂30克、枸杞子30克、芹菜根50克、乌龙茶15克，加水煎煮，代茶饮。不知此方是否可行？

山东莱州市慢性病防治院主治医师郭旭光解答：高血压属中医“眩晕”“风眩”“头痛”等范畴，多由情志内伤、肝肾阴亏阳亢或饮食不节、痰浊阻塞所致，治疗应以滋阴平肝潜阳、除痰祛湿为主。

方中，白菊花疏风清热、平肝降压。现代药理研究表明，白菊花可扩张冠状动脉、增加血流量、降低血压，对冠心病、高血压、动脉硬化及血清胆固醇过高等症都有很好的疗效。荷叶有清热解暑、扩张血管、降低血脂血压的作用，且又为减肥良药，对肥胖兼有高血压者更适合。生山楂活血化瘀，能改善冠状动脉供血，具有促消化、增进食欲、降低血脂的作用。枸杞子滋补肝肾，益精明目，有抗氧化衰老、免疫调节、降血糖血脂等作用。芹菜根性凉，味甘辛，能清热除烦、平肝、利水消肿、凉血止血，主治高血压病、头痛头晕、目赤、烦渴、水肿、小便不利等症。乌龙茶可疏肝理气、排毒养颜、润肠通便。茶中富含甲基化儿茶素成分，具有抗过敏、抗炎、抗氧化、保肝、降血压等功能。诸药合用，具有清利头目、平肝降压、降脂减肥的功效。适合高血压伴有头部胀痛、眼胀痛、口干、腰酸、面红目赤、便秘、尿黄者，推荐佐餐服用。

值得注意的是，此方仅可作为辅助治疗手段，不能替代药物降压。胃或十二指肠溃疡、胃酸过多、气虚体弱者忌服。▲