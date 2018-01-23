额头痛有可能是胃火大

前额和眼眶痛有可能是胃的问题。山西中医学院附属医院脾胃病科副主任医师王健说，胃有积热或者胃气上逆，就很有可能引发前额痛。这是因为胃经起于鼻翼旁的迎香穴，经过牙齿、口唇、眼眶附近，然后到达前额，所以额头这一块属于胃经，前额痛自然和胃经及其循行部位有关。胃火大的人还往往伴随舌质发红、口干口渴、口臭反酸、易饿、便秘等症状。

饮食上，这类患者可以自我调节：少放花椒、辣椒、茴香等有助胃火的调味品；少吃牛羊肉、公鸡、狗肉等；不吃韭菜、大葱等辛热菜品，榴莲、樱桃、石榴等热性水果也要少吃；瓜子、花生等炒货也是热性的，也要少吃；人参、桂圆、红枣等补品最好不要碰；其次要注意忌烟酒。总的饮食原则是清淡，多吃含蛋白质的食物和新鲜蔬菜肉类，如青菜、大白菜、菠菜、空心菜、萝卜、猪、鸭、西瓜、梨、橙子、柚子等，还要注意多喝水。

要提醒的是，前额痛的患者一定要注意休息，确保每天都有充足的睡眠时间，避免压力过大、疲劳过度。保持愉快的心情，少生气，不发怒。

也可试试药食两用的清火茶，如莲子心、竹叶泡水喝。按摩合谷穴、内庭穴也可缓解前额痛，每天按摩20分钟，以感到局部酸胀为度，坚持一段时间就会有效果。此外，平时要多运动，增强身体的抵抗力。